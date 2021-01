서울 강서구, 취약계층 유·청소년 스포츠강좌 이용권 지원

만 5세 이상 만 18세 이하 취약계층 유·청소년 대상 1인 1강좌 월 8만원 이내 연간 8개월 이상 지원 예정

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 저소득 가정 자녀의 스포츠 활동 지원에 나선다.

구는 취약계층가구의 유·청소년에게 체육활동 기회를 제공하는 ‘스포츠강좌 이용권’을 지원한다고 밝혔다.

스포츠강좌 이용권 지원 사업은 경제적으로 운동 강좌를 수강하기 어려운 유·청소년들이 여가활동을 즐기고 건강하게 성장을 할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

특히 구는 더 많은 청소년들이 혜택을 받을 수 있도록 올해 4,416만 원이 증액된 총 3억 5백만 원을 스포츠강좌이용권으로 지원하기로 했다.

지원대상은 구에 거주하는 만 5세 이상 만 18세 이하(2003년부터 2016년까지 출생자) 유·청소년 중 기초생활수급자, 차상위계층, 법정 한부모 지원가구이다.

신청기간은 오는 20일까지이며 스포츠강좌이용권 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다.

신청자가 많을 경우 누적이용기간, 수급자격 등을 고려하여 대상자를 선정하며 선정결과는 개별 통지한다.

선정 대상자는 월 8만원 이내 스포츠강좌 수강료를 연간 8개월 이상 지원받는다. 이용방법은 스포츠강좌이용권 홈페이지에서 수강 신청 후 온라인으로 결제하면 된다.

구 관계자는 “어른들뿐만 아니라 아이들도 코로나19로 지치고 힘든 일상을 보내고 있다”라며 “하루빨리 일상으로 돌아와 아이들이 스포츠강좌이용권으로 몸과 마음이 건강하게 성장할 수 있는 시간을 보내길 바란다”라고 말했다.

