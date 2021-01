인바디 네이버 쇼핑라이브, 인바디체중계 완판으로 성황리 진행

체성분 분석기 기업 인바디가 라이브커머스(네이버 쇼핑라이브)에서 매진을 기록했다.

인바디는 지난 2020년 12월 31일 진행된 네이버 쇼핑라이브에서 다양한 혜택과 사은품을 시청자들에게 제공하고 매진을 기록, 인바디 쇼핑라이브 매출 신기록을 달성했다며 고객에게 감사를 전했다. 이는 인바디가 고객의 인기에 힘입어 앵콜 방송으로 선정된 이후 2번째 기염을 토해낸 성과다.

한정수량으로 1시간 동안 진행된 라이브에서 인바디는 인바디다이얼 H20N과 H20B 두 가지 모델을 선보였다. 본 제품은 병원, 관공서가 아닌 집에서 인바디 측정을 할 수 있는 체중계로 국내 고객들의 사랑을 한 몸에 받고 있는 국민체중계다. 이와 더불어 구매자 전원에게 매일유업 슬림25, 추첨을 통해 실내 자전거가 증정되었으며, 구매자가 아닌 참여자들에게도 퀴즈를 통해 스타벅스 쿠폰 등 다양한 사은품이 제공되었다.

인바디는 다른 기업과 다르게 쇼호스트가 방송을 진행하지 않고 본사 신원귀 대리가 진행한다. 전문적인 설명을 바탕으로 고객들의 궁금증과 불편함을 빠르게 확인하고 해결함으로써 고객만족을 높이는데 진행 의의를 두고 있다.

인바디 관계자는 "뜨거운 관심과 호응을 보내주셔서 감사한 마음뿐이다. 세계 최고의 기술력과 인바디만의 가치를 더 많은 고객에게 전달하기 위해 돌아오는 1월 12일(화) 20시 네이버 쇼핑라이브 신년이벤트에 어마어마한 해택으로 돌아오겠다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr