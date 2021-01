국민의힘, 文 신년사에 "반성 보단 낙관론에만 기대…유감"

대통령 신년사에 '사면' 언급은 빠져

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘은 11일 문재인 대통령의 신년사에 대해 "국민이 듣고 싶은 말을 해달라"며 "오늘 말 한 비전이 과연 제대로 실현될 수 있을지 의구심을 갖지 않을 수 없다"고 말했다.

배준영 대변인은 이날 논평을 내고 "'어두운 터널의 끝이 보인다'고 말했지만, 진정한 터널의 끝은 앞으로 나아갈 때 보이는 것"이라며 이 같이 평가했다.

배 대변인은 "대통령께서 강조한 도약은 현 시국에 대한 통렬한 반성이 있어야 가능한 것"이라며 "그래야 국민이 대통령을 신뢰하고, 힘을 실어줄 것인데 처음부터 끝까지 여전히 튼튼하지 않은 낙관론에 기대고 있었다. 유감"이라고 지적했다.

그는 문 대통령이 '한국판 뉴딜', '2050 탄소중립'을 언급한데 대해서도 "눈에 보이지도, 손에 잡히지도 않는다"며 "K-방역 신화에 대한 맹신, 북한에 대한 짝사랑도 이제는 접을 때가 되지 않았나 하는 것이 여론"이라고 비판했다. 그러면서 "오늘 거론한 성과는 어느 하나 우리 기업이, 국민이 묵묵히 희생하며 해내지 않은 것이 없다. 온전히 국민의 성과인 것"이라고 강조했다.

배 대변인은 "그동안 문 정부는 전체 국민이 아닌 지지층만을 바라보며 국정운영을 했다는 지적이 많다"며 "문 정부가 실패한 곳에서 다시 시작해야 한다. 그동안 무수히 쏟아냈던 약속을 되돌아보길 바란다"고 말했다.

한편 이날 문 대통령의 신년사에는 이명박·박근혜 전 대통령 사면에 대한 입장 표명은 담기지 않았다. 앞서 신년인사회 자리에서 "새해는 통합의 해"라고 밝히며 사면을 언급할지 여부에 관심이 주목돼왔다. 신년사에는 ‘통합’이라는 키워드 대신 ‘포용’이라는 단어로 대체됐다.

문 대통령이 신년사에 사면을 언급하지 않은 것은 박 전 대통령에 대한 대법원의 최종 판단이 나오지 않은 것을 감안한 것으로 보인다. 이낙연 더불어민주당 대표가 전직 대통령의 사면 제안을 꺼냈지만 당 내 반발로 ‘국민 공감대와 당사자 반성’을 전제하며 사실상 보류된 것도 영향을 미쳤을 것으로 예상된다.

신년사에는 빠졌지만 사면에 대한 문 대통령의 입장은 이달 중순 있을 신년 기자회견에서 질의응답을 통해 나올 것으로 보인다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr