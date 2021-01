與, 文 대통령 신년사에 "10대 입법과제·그린뉴딜로 뒷받침할것"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 문재인 대통령 신년사에 "10대 입법과제 추진, 그린뉴딜 관련법으로 적극 뒷받침하겠다"고 논평했다.

최인호 민주당 수석 대변인은 11일 오전 현안 브리핑에서 "문 대통령은 오늘 신년사를 통해 2021년은 회복과 포용, 도약의 해가 될것임을 천명했다"면서 "민주당은 이를 위해 '10대 입법과제'를 꼼꼼하게 살피고 착실하게 이행해나가겠다"고 말했다.

이어 "혁신성장과 신산업 육성을 위한 경제입법과 기업의 새로운 활력을 지원할수 있는 근거를 마련하겠다"며 "2020 탄소중립으로 기후변화에 적극 대응하고 '그린뉴딜'을 추진해나가겠다"고 말했다. 이어 "‘그린뉴딜기본법’과 ‘녹색금융지원특별법’등으로 탄소중립을 적극 뒷받침하겠다. 문화강국을 위한 노력에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

최 수석대변인은 "2021년 대한민국은 코로나19라는 전세계적 위기를 극복할것"이라며 "일상을 회복하고 새롭게 출발하는 도약의 한 해가 될것이다. 민주당은 국정운영의 동반자로서 다함께 잘 사는 대한민국을 위해 정부와 함께 최선을 다하겠다"고 강조했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr