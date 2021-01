루치펠로, 설날 선물세트 사전 예약 판매 시작

프리미엄 덴탈케어 브랜드 ‘루치펠로’가 지난 4일부터 가성비와 프리미엄을 키워드로 내건 설날 선물세트 사전판매를 시작했다고 11일 밝혔다.

해당 브랜드는 기간 내 예약 구매로 이른 설을 준비하는 고객들을 위해 선착순 1+1 제품과 선물세트 최대 35% 할인 혜택 등을 제공할 예정이라고 한다.

오는 13일까지 진행되는 본 프로모션은 루치펠로 공식 홈페이지에서 단독으로 진행되며, 기간 내 구매 시 추가 5% 할인에 적립금 10% 적립이 제공된다.

업체 측은 “지난 추석과 마찬가지로 올 설도 비대면으로 지내게 될 것으로 예상되면서 조금 빠르게 설날 사전 예약이 시작되었다“며 “올 설에도 코로나19로 고향 방문을 선물세트로 대체하는 수요가 늘며 비대면 선물 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 특히 경기 불황 속 3만 원 이내 실속형 상품과 70~90만 원 대 프리미엄 선물세트로 양극화가 뚜렷하다.”고 말했다.

이어 “기존 가격대가 부담스러웠던 분들도 이번 프로모션을 이용하면 합리적인 가격으로 선물세트를 준비할 수 있다"고 덧붙였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr