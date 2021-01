83형 올레드TV 첫 출시…LG전자 QNED, 나노셀까지 프리미엄 TV 줄줄이

차세대 올레드를 필두로 QNED, 나노셀까지 프리미엄 TV 풀 라인업 구축

'LCD TV 기술 진화의 정점' LG QNED 미니LED 새롭게 추가

LG 나노셀 TV도 초대형 위주 구성 강화…올레드뿐 아니라 LCD서도 프리미엄 입지 강화

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자가 올해 차세대 올레드(OLED)를 필두로 QNED, 나노셀까지 프리미엄 TV 풀 라인업을 구축한다.

10일 LG전자에 따르면 이 회사는 올해 자발광(自發光·Self-Lit) OLED를 비롯해 독자 고색 재현 기술 '퀀텀 나노셀 컬러 테크놀로지'와 미니LED를 적용한 LG QNED 미니LED, LG 나노셀 TV 등 프리미엄 LCD TV 라인업에 이르는 삼각 편대를 앞세워 글로벌 프리미엄 TV 시장 공략을 강화한다.

올해 LG전자 프리미엄 LCD TV 라인업에는 앞서 지난달 말 공개한 LG QNED TV가 새롭게 추가된다. LG전자는 초대형 제품군 중심으로 8K와 4K 해상도를 포함해 QNED TV 10여 개 모델을 글로벌 시장에 출시할 계획이다.

LG QNED TV는 86형(화면 대각선 길이 약 218cm) 8K(7680x4320) 해상도 제품을 기준으로 백라이트에 약 3만개의 미니LED를 탑재한다. 로컬디밍(화면 분할 구동) 구역은 2500개에 달한다. LG전자 관계자는 "이 제품은 밝기와 명암비를 대폭 업그레이드했다"면서 "업계에서 사용 중인 대표적인 고색 재현 기술을 모두 사용해 LCD TV 중에서는 색 재현율을 최고 수준으로 끌어올렸다"고 소개했다.

차세대 패널 탑재한 'OLED 에보' 첫 공개…성큼 다가온 OLED 대세화

LG전자는 OLED 소자 성능을 높인 차세대 패널을 탑재한 '올레드 에보(OLED evo·모델명 G1)'를 처음으로 공개한다.

OLED 에보는 보다 정교한 파장의 빛을 내 기존 대비 선명한 화질을 표현하고 밝은 화면을 보여준다. 섬세한 화질, 압도적 명암비와 블랙 표현, 넓은 시야각 등으로 호평을 받는 LG 올레드 TV의 화질이 보다 완벽해진다는 게 회사의 설명이다.

LG OLED TV는 화소 하나하나가 스스로 빛을 내는 자발광 TV만이 구현 가능한 화질을 기반으로, 2013년 첫 출시 이후 ▲2015년 4K(3840x2160) HDR(High Dynamic Range) OLED ▲2019년 세계 최초 8K(7680x4320) OLED ▲2021년 OLED 에보 등으로 진화하고 있다.

OLED TV 전 모델은 글로벌 시험·인증기관 인터텍으로부터 원작과 TV 화면간 색의 명도, 채도, 색도 등을 평가하는 색 충실도(Color Fidelity) 100%를 충족하는 OLED 패널을 사용한다.

LG전자는 지난해에는 세계 최초로 48형 OLED TV를 출시한 데 이어 올해는 83형 OLED TV를 새롭게 출시한다. LG OLED TV 가운데 70인치 이상 초대형 제품의 모델 개수는 지난해 4개에서 올 초 7개로 늘어난다. LG전자는 올해 OLED TV 시장이 지난해 대비 약 2배 성장하는 대세화의 원년이 될 것으로 기대하고 있다.

'보는 TV'에서 '고객 주도형 콘텐츠 소비 TV'로…시청자 눈 건강까지 고려

LG전자는 신제품에 TV가 전통적인 시청각 기기에서 고객이 다양한 콘텐츠를 주도적으로 소비하기 위한 기기로 변화하는 트렌드를 대거 반영했다.

LG전자는 최신 SW 플랫폼 webOS 6.0을 기반으로 LG TV 홈 화면을 새롭게 업그레이드했다. 고객 취향에 맞춘 콘텐츠 추천 기능을 강화했으며 TV를 사용하기 위해 필요한 정보나 날씨 등 생활정보를 보여준다.

▲선호 팀의 경기 일정, 결과, 상세 내용 등을 간편하게 알려주는 '스포츠 알림(Sport Alert)' ▲시청 중인 영상에 등장하는 배우, 장소, 물건 등을 즉시 검색해 쇼핑까지 연결해주는 'WWW(Who. Where. What, 일부 국가에 한함)' 등 고객 맞춤형 서비스도 강화하고 있다.

TV를 인터넷에 연결하면 별도 셋톱박스 없이 다양한 콘텐츠를 무료로 시청할 수 있는 LG 채널도 업그레이드 한다. LG전자는 2015년부터 LG 채널 서비스를 시작해 지금은 글로벌 주요 국가에 1600여개에 이르는 채널을 서비스하고 있다.

고객은 인체공학적 디자인으로 새로워진 인공지능 리모컨을 통해 LG 씽큐(ThinQ), 구글 어시스턴트, 아마존 알렉사 등 음성인식 인공지능(AI) 기능을 편리하게 사용할 수 있다. NFC로 스마트폰-TV 상호 간 화면 공유도 손쉽게 할 수 있다.

LG전자는 고객이 집에 머무는 시간이 길어지는 추세에 맞춰 친환경, 눈 건강 등의 요소도 강화하고 있다. 실내 활동이 증가하는 데 따라 오염물질이 적고, 건강까지 고려한 전자제품의 선호도가 높아지고 있기 때문이다.

2021년형 LG OLED TV는 스위스 인증기관 SGS로부터 ▲새집증후군 유발물질로 알려진 총휘발성유기화합물 방출량이 LCD 대비 절반 이하 ▲카드뮴, 인화인듐 등 국제암연구기관이 분류한 발암물질 포함 부품 미사용 ▲뛰어난 자원 효율성 등 친환경 요소를 두루 인증받은 패널을 탑재한다.

LG OLED TV의 블루라이트 방출량은 동일 인치대 프리미엄 LCD TV에 비해 절반 수준에 불과한 것으로 전해졌다. LG OLED TV는 독일 TUV라인란드와 미국 UL로부터 '낮은 블루라이트', '플리커 프리' 인증을 획득한 데 이어 블루라이트 방출량을 업계 최저 수준으로 낮춰 미국 눈 건강 인증기관인 아이세이프로부터 '눈에 안전한 TV' 인증도 획득한 패널을 탑재한다.

LG전자는 TV와 세트로 사용하는 사운드 바 제품에도 친환경 요소를 대폭 강화하고 있다. 올해 LG 사운드 바 주요 신제품은 수거된 페트병을 재활용한 폴리에스터져지나 재활용 플라스틱을 대거 사용한다. 포장재에도 스티로폼(EPS) 대신 친환경 소재만을 사용한다.

LG전자 박형세 HE사업본부장은 "자발광 OLED는 물론이고 프리미엄 LCD TV인 QNED, 나노셀로 이어지는 삼각 편대를 앞세워 프리미엄 TV 시장에서 리더십을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr