[오늘날씨] 아침 기온 '뚝' 전국적 한파 계속…일부 지역 눈 소식

[아시아경제 최은영 기자] 일요일인 10일은 전국에 강추위가 이어지겠다.

기상청은 "10일 아침 최저기온은 전날보다 2~4도 오르겠으나 강원 동해안을 제외한 중부지방과 경북, 일부 전라내륙과 경남 중부내륙에는 -15도 이하, 그 밖의 지역은 -10도 내외로 매우 추운 날씨를 보이겠다"라고 밝혔다.

오전까지 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도에는 눈이 오겠다. 서울·경기 남부, 충청권, 전남 서해안, 전북에도 오후 3시부터 밤 9시까지 눈이 조금 오는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 △울릉도·독도 5~20㎝ △전남 서해안·제주도산지 3~8㎝ △제주도 해안·전북 서해안·충남 서해안·서해5도 1~5㎝ △서울·경기 남부·충북·전북 북동 내륙 1㎝ 내외 등이다.

예상 강수량은 울릉도·독도 5~20㎜, 전남·서해안·제주도 산지 5~10㎜, 제주도 해안·전북 서해안·충남 서해안·서해 5도 5㎜ 미만이다.

눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 빙판길이 나타나는 곳이 많겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 -12도 △인천 -10도 △수원 -13도 △춘천 -19도 △강릉 -9도 △청주 -1도 △대전 -12도 △전주 -11도 △광주 -8도 △대구 -10도 △부산 -6도 △제주 2도 등으로 전망된다.

오후 최고 기온은 △서울 -2도 △인천 -3도 △수원 -2도 △춘천 -2도 △강릉 2도 △청주 9도 △대전 -1도 △전주 0도 △광주 1도 △대구 2도 △부산 4도 △제주 5도 등이겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

기상청은 "추운 날씨가 오래 이어지면서 선별진료소 등 야외업무 종사자나 노약자 등은 면역력 저하와 한랭질환에 유의해야 한다"며 "또 수도관 동파, 비닐하우스 농작물과 양식장 등에 냉해 발생이 우려되니 시설물 관리와 냉해 피해가 없도록 철저히 대비하기를 바란다"라고 당부했다.

