日 코로나19 신규확진자 또 사상 최대 기록 경신

[아시아경제 나주석 기자] 일본 정부가 수도권에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 긴급사태를 선언하는 등 비상 대책에 나섰지만, 신규 확진자는 역대 최다 기록을 경신했다.

8일 NHK방송에 따르면 이날 오후 8시 기준으로 일본 전역에서 확인된 코로나19 신규 감염자는 7841명이다. 5일 4912명, 6일 5999명, 6일 7570명에 이어 최다 기록이 연일 경신되는 모양새다.

코로나19로 인한 사망자도 57명 늘어 3955명이 숨졌다. 중증 환자는 30명 늘어 826명으로, 코로나19 유행 이후 가장 많아졌다.

일본 수도 도교에서만 2392명의 확진자가 확인됐다.

일본 정부는 전날부터 도쿄도 등 수도권에 오후 8시 이후 외출 자제와 음식점 영업시간 단축 등을 골자로 한 긴급사태를 발령했다.

한편 긴급사태에서 제외됐던 오사카부 역시 코로나19 대책본부 회의를 열어 일본 정부에 긴급사태 발령을 요청키로 했다. 아울러 오사카부 인접 지역인 효고현과 교토부도 9일 긴급사태 발령을 요청할 것으로 알려졌다.

