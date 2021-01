EU, 화이자 백신 추가로 3억회분 확보…'연말까지 납품받기로'

[아시아경제 나주석 기자] 유럽연합(EU)이 화이자와 바이오엔테크가 공동 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 3억회 투여분을 추가로 구매하기로 했다. 추가 백신은 올해 내 공급받기로 했다.

8일(현지시간) EU 행정부 수반 격인 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장은 이날 기자회견을 통해 "우리는 바이오엔테크, 화이자와 계약을 확대하는 데 합의했다"면서 "새로운 합의로 우리는 바이오엔테크 백신을 3억회까지 추가로 구매할 수 있다"라고 말했다.

EU는 회원국 27개국의 백신을 구매해왔는데, 조기에 충분한 백신을 확보하지 못했다는 지적을 받았다. 이번 구매로 EU는 화이자와 바이오엔테크의 백신 6억회분을 확보하게 됐다.

추가로 구매하기로 한 백신은 오는 4월부터 구매할 수 있다. 추가 물량 가운데 7500만회는 올해 2분기, 나머지는 올해 연말까지 납품하기로 했다.

외신들은 EU가 이번에 3억회 분량의 백신을 추가 확보에 나섬에 따라 화이자와 바이오엔테크의 올해 생산분의 절반에 가까운 백신이 유럽에 투입되게 됐다고 전했다.

