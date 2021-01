[아시아경제 김봉주 기자] 배우 조재현(56)으로부터 성폭행을 당했다고 주장한 여성이 조씨를 상대로 한 손해배상을 청구 소송 1심에서 패소했다.

8일 재판부는 여성 A 씨가 조재현을 상대로 낸 3억 원의 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결했다.

앞서 A씨는 2018년7월 "만 17세였던 2004년에 조씨로부터 성폭행을 당했다"며 3억 원의 손해배상금을 청구하는 소송을 제기했다. 법원은 강제조정을 결정했으나 A씨가 결정을 받아들이지 않고 이의 신청해 정식 재판이 다시 진행됐다.

한편 조재현씨는 2018년 성폭력 고발 운동인 '미투' 운동 속에 수차례 가해자로 지목돼 대중에 사과하고 활동을 중단했다.

