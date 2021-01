부산銀, 지역 자영업자·소상공인에 1050억원 금융 지원

부산시, 부산신용보증재단과 ‘2021 부산시 소상공인 지원 업무협약’

금융비용 부담 완화 위해 금리 특별 우대 및 보증료율 인하

[아시아경제 조강욱 기자] BNK부산은행은 8일 부산시, 부산신용보증재단과 ‘2021 부산시 소상공인 지원 업무협약’을 체결하고 1050억원 규모의 협약보증대출을 시행한다고 밝혔다.

이번 협약은 코로나19 장기화에 따른 경기침체로 어려움을 겪고 있는 지역 자영업자 및 소상공인에 대한 금융지원 강화와 지역 경제 활성화를 위해 추진됐다.

지원대상은 부산지역에 사업장을 두고 있는 자영업자 및 소상공인이며, 임차사업자 및 창업 3년 미만 기업에 우선적으로 지원한다.

대출한도는 업체당 최대 1억원이며, 대출금리는 1.90%~2.10%(2021년 1월8일 기준) 수준이다.

특히 임차사업자 및 창업 3년 미만 기업에는 최초 1년간 금리를 0.90%p 특별 우대해1.00%~1.20%(2021. 1. 8 기준)의 금리를 제공한다.

지역 자영업자 및 소상공인의 금융비용 부담 완화를 위해 보증료율도 단일요율인 0.80%로 우대해 적용하기로 했다.

부산은행 손대진 여신영업본부장은 "이번 협약이 지역 경제의 밑바탕인 자영업자와 소상공인들이 안정적인 경영활동에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 부산은행은 포용적·생산적 금융 확대를 통해 지역 경제 활성화에 기여하는 지역의 든든한 동반자로서의 역할을 다하겠다"고 전했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr