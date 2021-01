[이슈 및 관련주] 비덴트, 우리기술투자, 현대차..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 오늘의 핫이슈는 가상화폐, 2차전지, 수소차, AI, 콘텐츠로 이슈 관련주로 ▲비덴트(+29.86%), ▲우리기술투자(+22.26%), ▲현대차(+18.2%), ▲엠씨넥스(+9.94%), ▲iMBC(+7.9%)가 상승세를 보이고 있다.

아무리 주목 받는 종목을 알고 있다고 하더라도 적절한 매도 타이밍을 놓친다면 수익을 실현하기 어렵다. 라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,933,702 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감[특징주] 뉴인텍, 현대차 수소·전기차 커패시터 100% 공급…애플 협업 소식에 강세현대차, 개인 투자자 관심 집중... 주가 18.45%... close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 359,500 전일대비 55,000 등락률 +18.06% 거래량 5,326,204 전일가 304,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감현대모비스, 커뮤니티 활발... 주가 23.15%.현대모비스 "자율주행 전기차 관련 사업해 다수 해외 기업들과 협업 추진 중" close , 이지바이오, 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 5,790 전일대비 580 등락률 +11.13% 거래량 129,199,637 전일가 5,210 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 부자가 되고 싶어요? 그럼 클릭해보세요우리기술투자, 커뮤니티 활발... 주가 20.15%.삼성제약 못 잡으신분! 글로벌 임상 3상을 앞둔 ‘이 기업’! 놓치면 후회합니다 close , 만도

