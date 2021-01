【화제의테마】 못 잡고 피눈물 ㅠㅠ 이젠 그만! 이런 종목 어떠세요?

▶데이드투자그룹 단독포착 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 전기차관련주

애플의 전기차 도전 선언과 LG전자와 전기차 부품 생산에 힘입어 전기차 관련주가 크게 오를 것으로 전망된다. 애플은 2024년을 목표로 차세대 배터리 기술을 적용한 전기차 제조에 나설 계획이다. 이에 따라 국내 전기차 관련 업체들의 주가 역시 탄력받을 수 있을 것으로 보인다. 당신도 고수익의 주인공이 될 수 있다!

[3위] 암호화폐관련주

비트코인 가격이 꾸준히 오르고 있다. 27일에는 비트코인 가격이 단위당 3000만원을 넘기면서 역대 최고점을 기록하기도 했다. 세계 각국 정부에서 유동성을 꾸준히 공급하고 있고 마땅한 투자처가 없는 상황에서 암호화폐 가격은 꾸준히 오를 것으로 보인다. 따라서 관련주들에서 엄청난 수익이 기대 된다. 기대하시라! 당신의 수익이 여기 있다!

[2위] 반도체관련주

반도체의 슈퍼사이클이 도래하면서 삼성전자를 비롯한 관련주들이 들썩이고 있다. AI와 스마트기기 판매량이 증가하면서 반도체 수요가 폭증할 것으로 보여 더욱 기대감을 갖게 한다. 여기에 삼성전자가 엔디비아에 GPU공급을 확정짐에 따라 파운드리 관련주들도 탄력받을 것으로 기대된다. 자 과연 어디까지 갈까?

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

관심종목: KEC KEC 092220 | 코스피 증권정보 현재가 3,160 전일대비 90 등락률 +2.93% 거래량 34,134,367 전일가 3,070 2021.01.08 15:15 장중(20분지연) 관련기사 국내 출시! 사상 최고가 테슬라! 반도체 공급사는 ‘이 기업’!!KEC, 검색 상위 랭킹... 주가 3.75%【시선집중】 주식전문가 꼽은, 꼭 사야하는 급상승 기대주 'TOP3' close , 자안 자안 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 261 전일대비 9 등락률 -3.33% 거래량 13,565,564 전일가 270 2021.01.08 15:15 장중(20분지연) 관련기사 자안, 커뮤니티 활발... 주가 -8.93%.자안, 유상증자 일반공모 청약경쟁률 597대1…"바이오헬스 신사업 긍정평가"자안, 헬스케어 플랫폼 ‘셀렉온 헬스’ 오픈…"글로벌 건기식 시장 공략" close , 아주IB투자 아주IB투자 027360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,560 전일대비 50 등락률 -1.08% 거래량 3,572,275 전일가 4,610 2021.01.08 15:15 장중(20분지연) 관련기사 아주IB투자, 커뮤니티 활발... 주가 -1.61%.‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제아주IB투자, 주가 4540원 (1.79%)… 게시판 '북적' close , 서울식품 서울식품 004410 | 코스피 증권정보 현재가 219 전일대비 9 등락률 -3.95% 거래량 19,162,653 전일가 228 2021.01.08 15:15 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 못 사면 분명 후회한다...반드시 매수해야할 종목은? 【시선집중】 지금 못사면 분명 후회할 것...꼭 매수해야하는 종목 'TOP3' 서울식품, 주가 237원 (3.04%)… 게시판 '북적' close , 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 10,450 전일대비 350 등락률 -3.24% 거래량 9,996,116 전일가 10,800 2021.01.08 15:15 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정씨아이에스, 주가 1만 50원 (4.36%)… 게시판 '북적'【화제의테마】 지금이 바로 부자될 기회! 꼭 사야하는 종목 TOP4 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.