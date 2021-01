트럼프 탄핵 요구 확산‥난입 비난 장관 지명 철회

의사당 난입 비난 국토안보부장관 지명 없던 일로

민주당은 트럼프 해임 압박

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 하루 전 벌어진 의회 의사당 난입 사태에 대해 자신을 비판한 채드 울프 국토안보부 장관 지명자에 대한 상원 인준 요청을 철회했다. 트럼프 대통령에 대한 탄핵 압박은 더욱 거세지고 있다.

7일(현지시간) 미 언론에 따르면 백악관은 하루 전 울프에 대한 지명을 철회한 사실을 발표했다.

이번 결정은 울프 지명자가 하루 전 의사당 난입 사건에 대해 "폭력을 강력히 비판해야 한다"고 주장한 후 이뤄졌다. 국토안보부는 테러와 자연 재해로부터 미국의 안전을 유지하는 기능을 한다. 국토안보부 장관 지명자로서 할 말을 한 셈이다.

쥬드 디어 백악관 부대변인은 "이번 결정은 의사당 난입 사건이나 울프의 발언과는 관계가 없다"면서 그가 장관 대행으로서 역할을 하게 될 것이라고 전했다.

울프 지명자도 "장관 대행으로서 조 바이든 행정부로의 순조로운 이전을 위해 트럼프 정부 임기 종료 시까지 임무를 다 하겠다"고 밝혔다.

트럼프 대통령이 이날 새벽 평화로운 정권 이양을 약속했음에도 미 정가에서는 탄핵에 대한 욕구가 더욱 거세지고 있다.

이날 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 마이크 펜스 부통령과 각료들이 수정헌법 25조를 즉시 발동해 트럼프 대통령을 해임해야 한다고 요구했다. 수정헌법 25조에 따르면 부통령과 각료의 절반 이상이 동의할 경우 트럼프 대통령을 해임하고 펜스 부통령이 대통령직을 승계할 수 있다. 미 언론들은 각료들이 트럼프 대통령의 해임을 논의했다고 보도한 바 있다.

슈머 원내대표는 "부통령과 내각이 이를 거부한다면 의회가 대통령 탄핵에 나설 것"이라고 압박했다. 미 의회가 트럼프 대통령 탄핵을 성사시키려면 2/3의 찬성이 필요하다. 공화당의 협조가 없다면 상하원에서 이를 통과시키는 것은 어렵다.

NBC방송 조사에 따르면 100명 이상의 의원들이 수정헌법 25조 발동이나, 탄핵, 사임 등의 방식을 통한 트럼프 대통령 퇴출을 요구했다.

