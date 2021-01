저커버그 "트럼프 페이스북 계정 무기한 정지"

"평화적 정권 인계시 2주간 정지"

트위터의 12시간 정지 연장 여부 이목 쏠려

트럼프, 문제 트위터 글 삭제

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마크 저커버그 페이스북 최고경영자가(CEO) 도널드 트럼프 대통령의 계정을 무기한 차단하겠다는 뜻을 밝혔다.

저커버그 CEO는 7일(현지시간) 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "트럼프 대통령이 우리의 서비스를 계속 사용하도록 허용하는 위험이 너무 크다"면서 이같이 밝혔다. 다만 평화적인 정권교체가 완료되면 남은 임기 2주 동안만 제한이 이뤄질 수 있다고 예고했다.

이번 조치는 페이스북과 인스타그램에 적용된다.

페이스북은 하루 전 미 의회 의사당 난입 사건 이후 트럼프 대통령의 페이스북 계정을 24시간 동안 제한하는 조처를 내렸다.

페이스북의 조치에 따라 트위터의 결정에도 이목이 쏠린다. 트위터도 시위대를 두둔한 글을 올린 트럼프 대통령 계정에 대해 12시간 동안 제한을 걸었다. 이 시한은 이날 오후에 종료된다.

트위터 대변인에 따르면 트럼프 대통령은 자신의 계정에 대한 일시 정지 조치를 야기한 3개의 게시물에서 삭제했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr