[아시아경제 김봉주 기자] 에이핑크 보미가 체중 감량 후 겪었던 부작용에 대해 전했다.

6일 첫 방송된 SBS '나의 판타집'에는 KCM과, 에이핑크 초롱과 윤보미가 출연했다.

방송에서 보미는 "음반 활동하면서 급격하게 8-9㎏를 뺐다. 면역력이 약해져서 아토피가 올라왔다"며 "못 긁게 스타킹으로 두 손을 묶어두고 잤다. 아침에 일어나면 피가 묻어있고 그랬다"고 말했다.

이어 "아픈 게 아니라 몸에 개미가 기어 다니는 기분이다"며 "한약도 먹어보고 비타민 주사도 맞아보고 스테로이드 연고 발라서 부작용도 났었는데 결국 자연치유가 제일 좋았다"고 말했다.

이를 들은 초롱은 "많이 속상했다. 보미가 의상 입을 때도 목티밖에 못 입고 그것 때문에 스트레스를 많이 받았다"면서 "보미가 자기도 모르게 긁고 있다"고 설명했다.

