"모든 방책 강구"…'긴급사태' 선포 스가, 도쿄올림픽 개최 의지 피력

수도권 1도·3현 한 달 간 긴급사태 발령

2월 하순까지 예방 접종 시작하려 생각

출근자 수 70% 줄일 것 당부

[아시아경제 이현주 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 수도권 긴급사태 선포로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세를 잡고 올해 7월로 연기된 도쿄올림픽·패럴림픽 개최하겠다며 거듭 강조했다.

7일 오후 총리관저에서 열린 코로나19 대책본부 회의에서 스가 총리는 수도권에 긴급사태를 선포하면서도 회의 종료 직후 열린 기자회견에서 도쿄올림픽에 대해 "감염 대책에 만전을 기해 안전하고 안심할 수 있는 대회를 실현하겠다는 결의"라고 밝혔다.

그는 "세계에서 (코로나19) 백신 접종이 시작됐고, 일본에서도 2월 하순까지는 어떻게든 예방 접종을 (시작)하려고 생각한다"며 "이런 것에 확실히 대응하는 것으로 (올림픽 개최에 회의적인) 국민의 분위기도 변하지 않겠는가"라고 말했다.

일본 정부는 코로나19 급속한 확산에 대응하기 위해 도쿄도 등 수도권 1도·3현에 긴급사태를 선포했다. 8일부터 다음 달 7일까지 발령된다.

스가 총리는 긴급사태 발령 기간 구체적인 조치는 ▲ 음식점 영업시간 오후 8시까지로 단축 ▲ 텔레워크를 통한 출근자 수 70% 감축 ▲ 오후 8시 이후 불요불급한 외출 자제 ▲ 스포츠 관전 및 콘서트 입장 제한 등이라고 설명했다.

그는 "출근하면 아무래도 동료와의 식사와 대화가 늘어난다"며 "그런 기회를 가능한 한 줄이고, 출근자 수를 70% 줄일 것을 부탁하고 싶다"고 당부했다. 요청에 응하는 음식점에 대해서는 한 달에 최대 180만엔(약 1900만원)까지 협력금을 지급한다며 지원 대책도 설명했다.

의료기관이 코로나19 중증 환자를 수용하는 병상을 늘리면 병상 1개당 최대 2000만엔(약 2억1000만원)을 지원한다는 방침도 밝혔다. 스가 총리는 "1개월 후에는 반드시 사태를 개선하겠다"며 "이를 위해 나 자신도 전력을 다한다. 모든 방책을 강구하겠다"고 피력했다.

