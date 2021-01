[포토]조영훈 중구의회 의장 "2021년, 구민 위한 희망과 회복의 한 해로"

조영훈 의장 7일 의원들과 신년 간담회 갖고 코로나 극복과 민생 경제 회복을 위한 성공적인 의정활동 당부

[아시아경제 박종일 기자] 중구의회(의장 조영훈)는 기해년 새해를 맞아 7일 ‘2021년 의원 신년간담회’를 개최했다.

의원들은 코로나19로 심각한 민생 위기상황에서 내실 있고 상생하는 의회 운영과 구민 복리증진과 행복을 견인하는 의정구현에 최선을 다할 것을 다짐했다.

아울러 2021년 중구의회의 연간 회기 일정 등 주요 사항을 함께 검토하고 현안과 지역별 쟁점에 대한 사안을 공유하고 논의하는 시간도 가졌다.

조영훈 의장은 “코로나19 확산세가 쉽사리 꺾이지 않고 경제침체 장기화로 모든 분들이 너무나 고생하고 계신다. 어려운 시기에 구민이 안심하고 신뢰할 수 있는 의정 구현에 각고의 노력을 다할 것”이라며 신년을 맞아 의원들과 함께 소감을 전했다.

