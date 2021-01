미 의회, 바이든 대통령 당선 인증…트럼프 "평화로운 정권 이양" 약속 (종합)

선거인단 과반 뛰어 넘는 306명 확보

20일 공식 취임

트럼프 "미국 다시 위대하게 만드는 시작일 뿐"

[아시아경제 이현주 기자] 미국 의회가 조 바이든 미국 대통령 당선인 당선을 공식 확정했다. 결과가 나오자 도널드 트럼프 대통령은 "평화로운 정권 이양"을 약속했다.

7일(현지시간) 주요 외신은 주별 대통령 선거인단 투표 결과를 인증하기 위한 상·하원 합동회의에서 바이든 당선인의 대선 승리를 확정했다고 보도했다.

바이든 당선인은 주별 선거인단을 정하는 11·3대선 승리 요건이자 전체 과반인 270명을 넘는 선거인단 306명을 확보했다. 도널드 트럼프 대통령이 얻은 선거인단은 232명이다. 이날 양원은 투표 결과를 그대로 인증했다.

이에 앞서 당초 오후에 미 의회를 열렸지만 트럼프 대통령의 지지자들이 의회 건물을 난입해 회의가 한때 중단됐다. 초유의 사태로 개회 1시간 만에 정회가 선언됐다. 이 사건으로 현재까지 4명이 숨지고 52명이 붙잡혔다.

한편, 트럼프 대통령은 성명을 내고 "투표 결과에 반대하고 팩트는 나를 지지하고 있지만, 20일 평화로운 권력 이양이 있을 것"이라고 밝혔다.

이어 그는 "합법적인 표만 집계했다는 확신을 얻기 위한 싸움을 이어나갈 것이라고 항상 말해왔다"라면서 "첫 번째 대통령 임기는 끝났지만, '미국을 다시 위대하게'(Make America Great Again) 만드는 시작일 뿐이었다"라고 강조했다.

바이든 당선인은 오는 20일 공식 취임한다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr