벤츠, 차세대 인포시스템 MBUX 하이퍼스크린 세계 최초 공개

[아시아경제 우수연 기자]메르세데스-벤츠가 7일(현지시간) 메르세데스 대형 전기 세단 EQS에 탑재될 차세대 인포테인먼트 시스템 'MBUX 하이퍼스크린(MBUX Hyperscreen)'을 세계 최초로 공개했다.

이날 온라인을 공개된 MBUX 하이퍼 스크린은 인공지능(AI)을 통해 인포테인먼트, 컴포트 및 차량 기능 조작과 디스플레이를 새로운 수준으로 끌어올렸다. 운전자와 조수석 사이 전 영역에 걸쳐 있는 대형 곡선의 스크린이 직관적이고 간편한 동시에 감성적인 디지털 경험을 선사한다. MBUX 하이퍼스크린은 벤츠의 순수 전기 럭셔리 세단 EQS에 최초로 선택 사양으로 제공될 예정이다.

MBUX 하이퍼스크린은 학습 가능한 인공지능을 탑재해 제어 및 디스플레이 컨셉이 완벽하게 사용자에게 맞게 개인화된다. '제로-레이어' 기능은 사용자가 세부 목록을 탐색하거나 음성으로 명령하지 않아도 상황에 따라 접근성이 뛰어난 위치에 주요 기능들을 배치한다.

사자드 칸 메르세데스-벤츠 AG 이사회 멤버 겸 기술 총괄은 "MBUX 하이퍼스크린은 자동차의 두뇌와 신경계를 모두 책임지는 존재"라며 "점차 탑승객을 알아가면서 화면을 클릭하거나 스크롤하기도 전에 개인에게 최적화된 인포테인먼트 서비스를 제공해준다"고 말했다.

디지털+아날로그 조화된 디자인

MBUX 하이퍼스크린의 디자인은 디지털과 아날로그적 감성이 결합됐다. 여러 개의 디스플레이가 결합되어 하나의 인상적인 스크린 밴드를 형성한다. 아날로그 에어 벤트는 대형 스크린 밴드와 조화를 이루며 디지털 요소를 물리적인 요소와 결합해준다.

MBUX 하이퍼스크린은 플라스틱 소재의 프론트 프레임으로 둘러싸여 있으며, 외관은 실버 섀도우 색상으로 세번의 코팅 공정을 거쳐 완성된다. 이처럼 매우 얇게 여러 번 코팅하는 방법을 통해 고품질의 표면 질감을 구현해냈다.

또한 조수석 승객은 자체 디스플레이와 컨트롤 섹션을 통해 개별 콘텐츠를 즐길 수 있다. 최대 7개의 프로필을 등록해 개별 콘텐츠를 이용할 수 있다. 조수석에 승객이 탑승하지 않았을 경우 스크린이 디지털 트림의 한 부분으로 전환되며 벤츠의 패턴인 스타 로고의 애니메이션이 재생된다.

중앙 및 조수석 디스플레이에는 보다 선명한 이미지 구현을 위해 OLED 기술이 사용됐다. 두 개의 원형 계기판으로 이루어진 전통적인 콕핏 디스플레이를 재해석해 유리 렌즈와 디지털 광선검의 형태로 구현됐다. 앵커 포인트를 갖춘 깔끔한 스크린 디자인 덕분에 MBUX 하이퍼스크린은 직관적이며 조작이 편리하다.

AI기술 기반의 개인 맞춤형 제안 시스템

메르세데스-벤츠는 인포테인먼트 시스템의 여러번의 클릭이나 터치 조작 단계를 줄이기 위해 인공지능을 활용해 상황을 인지할 수 있는 기능(context-sensitive awareness)을 탑재한 유저 인터페이스를 개발했다.

인공지능을 탑재한 MBUX 시스템은 적절한 시점에 적절한 기능을 사용자에게 제시한다. 상황 인지 기능은 언제나 주변 상황 및 사용자 행동의 변화를 감지해 지속적으로 최적화한다. 제로-레이어라고 불리는 이 기능은 시스템으로부터 수집된 컨텐츠와 관련 서비스들을 가장 상위 레벨 메뉴에 노출해 사용자에게 제공한다.

인공지능을 통해 마사지 프로그램, 생일 알림 그리고 할 일 목록(to-do list) 제안까지 사용자에게 연관성이 있다고 판단되는 20가지 이상의 기능을 자동으로 추천한다.

MBUX는 메르세데스-벤츠 차량의 작동 방식을 획기적으로 간편하게 만든 시스템으로, 지난 2018년 출시된 더 뉴 A-클래스를 통해 세계 최초로 공개됐다. 현재는 전 세계 180만대 이상의 벤츠 승용차는 물론 밴에도 탑재되고 있다. 최근에는 더 뉴 S-클래스를 통해 학습이 가능한 2세대 MBUX를 세계 최초로 공개한 바 있다.

이날 공개된 MBUX 하이퍼스크린은 벤츠의 차세대 혁신의 방향성을 제시히며, 벤츠는 해당 시스템을 이달 11일부터 14일까지 개최되는 온라인 CES 2021에서도 선보일 예정이다.

