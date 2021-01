8일 새 전기료 고지서 발송…연료비연동제 첫 적용

[아시아경제 문채석 기자] 오는 8일부터 원가연계형 요금제(연료비 연동제)가 처음 적용된 전기요금 고지서가 전국에 보내진다. 이르면 11일부터 각 가구는 이를 받아볼 수 있다.

7일 한국전력에 따르면 이달부터 전기요금 고지서에 연료비 조정요금과 환경비용 항목이 새로 추가된다.

연료비 조정요금은 액화천연가스(LNG), 석탄, 유류 등 전기 생산에 들어간 연료비 연동분을 3개월 단위로 전기요금에 반영하는 것이다.

올해 1~3월 연료비 조정단가는 유가 하락 추세에 따라 kWh당 -3.0원으로 책정됐다.

매달 350kWh를 사용하는 4인 가구 기준 연료비 조정단가는 -1050원이다.

환경비용은 신·재생에너지 의무이행 비용(RPS), 온실가스 배출권 거래 비용(ETS), 미세먼지 계절 관리제 시행 등에 따른 석탄발전 감축 비용 등 발전업체가 환경오염 영향을 줄이기 위해 지출한 비용을 의미한다.

이달부터 환경비용도 별도 항목으로 분리 고지된다. RPS, ETS 비용은 종전까지 전력량 요금에 포함돼 나왔으나 따로 빼서 고지되는 것이고, 석탄발전 비용은 이번에 새로 반영된다.

이달 적용될 환경비용 단가는 RPS kWh당 4.5원, ETS 0.5원, 석탄발전 비용은 0.3원이다.

이에 따라 월 350kWh 기준 주택용 전기요금은 종전의 4만8445원에서 4만7050원으로 내려간다.

기본요금 1600원에 연료비 조정요금, 환경비용을 고려한 값이다.

여기에 부가가치세, 전력기금 등을 더하면 실제 청구금액은 5만5080원에서 5만4000원으로 약 1000원 낮아진다.

단, 유가가 오르면 요금은 다시 올라간다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr