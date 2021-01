PC방창업브랜드 ‘아이센스리그PC방’, 파격적인 ‘PC방창업대출’ 지원으로 예비 창업자 문의 급증!

PC방 창업 브랜드 아이센스리그PC방이 가맹점주들에게 PC방 창업대출을 지원해준다고 밝혀 예비 창업자들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 아이센스리그PC방에 따르면 5천만 원 이자 본사지원이라는 파격적인 대출시스템을 내세움에 따라 예비창업자들의 가맹점 문의가 급증했다고 알려졌다.

아이센스리그PC방은 이번 1월 한정 프로모션에 5,000만원 이자를 본사에서 지원한다는 혜택을 공개했다. 아이센스리그 본사에 따르면 가맹점주들이 PC방 운영에 필요한 금액은 프랜차이즈론 5,000만원 1년 이자지원을 통해 금전적 지원을 해준다고 알렸다. 이는 원래 금전적 부담이 수반되고 코로나 19로 인해 더욱 악화되어 창업을 망설이게 되는 예비 가맹점주들에게 창업에 대한 활력을 불어넣었다.

주목해야할 점은 아이센스리그PC방은 1금융권을 통한 저금리 대출이 가능하다는 사실이다. 왜냐하면 1금융권으로부터 저금리 대출을 받을 수 있다는 것은 본사의 안정적인 매출과 재정상태를 의미하기 때문이다. 아이센스리그PC방은 1금융권 본사 사업평가팀에서 공식 승인을 받았기 때문에 본인 신용등급에 따라 최대 1억까지 저금리로 안전하게 창업 지원이 가능하다. 많은 예비가맹점주들이 가맹에 있어 고려하는 것은 금전적인 문제뿐만 아니라 본사의 재정상태와 그에 따른 전망도 포함된다. 이는 아이센스리그의 대출 프로모션 혜택은 가맹점주 입장에서 신뢰하고 사용할 수 있음을 증명한다.

아이센스리스PC방은 국민카드를 통해 최대 3,000만원까지 무이자 대출이 가능하도록 하는 것은 물론, 추가 기간 부분 무이자까지 가능하도록 하여 예비창업자들의 창업비용 부담을 덜 수 있도록 최대한 지원을 아끼지 않고 있다.

실질적인 금전적 지원에 더해 아이센스리그PC방 본사는 2021년 1월 새해맞이 프로모션으로 가맹점주들에게 PC방 운영에 필요한 물품 역시 지원해준다고 밝혔다. 그 중에서도 1월 한정 프로모션으로는 1,000만원 상당의 방역세트를 50% 비용지원이 있다. 이 혜택의 자세한 내역으로는 블루오션 방역 세트, 전자출입 명부 QR코드인식 스탠드, 방역 분리 칸막이, 투명칸막이, 마스크 1,500개 등 코로나 19 상황에서 수반되는 방역 용품들을 본사에서 지원해줌으로써 창업자의 부담을 줄여준다.

코로나 19와 관련된 방역 상품 이외에도 아이센스리그 본사는 무선 충전기 무상설치, 노하드 세팅 무상 업그레이드, 10G 허브 업그레이드와 7.1채널 노이즈 캔슬링 헤드셋과 커플의자 5개 등 프리미엄 PC방 운영에 필요한 물품들을 지원해준다.

현재 아이센스리그PC방은 1월 한정 새해 프로모션으로 인해 예비 가맹점주들 사이에서 주목을 받고 있다. 이에 부응해 아이센스리그PC방은 이들을 위해 공식홈페이지와 전화를 통해 24시간 무료 창업상담을 진행한다고 밝혔다.

5년째 박명수가 모델로 활동하는 아이센스리그PC방은 4년 연속 100대 프랜차이즈와 2020년 11월 착한 프랜차이즈로 선정되는 등의 성과를 남겼다. 또한 아이센스리그PC방 본사에서 런칭한 ‘쉐프앤클릭’ 샵인샵 브랜드는 오픈한 전국 가맹점에 입점시키며 먹거리 F&B 사업으로 가맹점의 매출 증대에 힘을 기울이고 있다. 또한 코로나19 전부터 배달 사업을 시작, 업계 유일하게 PC방 상호명을 사용하여 최초로 ‘배달의 민족’ 앱 입점에 성공했다. PC방 외 만화카페 벌툰, 치킨의 민족, 꼬치의 품격, 스터디카페 초심 등 다양한 브랜드를 운영하고 있는 대형 프랜차이즈 기업이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr