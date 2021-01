"유치원생이 헬스장에 몸 만들러 오나"…野 '허울 좋은 완화' 비판

[아시아경제 이지은 기자] 정부가 동시간대 9인의 아동·청소년에 한해 8일부터 실내체육시설 운영을 허용하기로 한 것과 관련, 야권은 "실효성 없는 말장난 대책"이라며 비판에 나섰다.

하태경 국민의힘 의원은 7일 페이스북을 통해 "유치원생이 헬스장·필라테스장에 몸짱 만들러 오나"며 이같이 지적했다.

중앙사고수습본부는 이날 실내체육시설에 대한 운영을 8일부터 허용한다고 밝혔다. 단 아동·학생 교습 관련 태권도장·학원과 동일 조건을 내걸었다. 일반인을 대상으로 한 영업은 17일부터다. 최근 생계 위협을 호소한 헬스장·필라테스장의 경우 대부분 성인을 주 고객으로 하고 있다.

하 의원은 "실내체육시설의 집합금지가 일부 완화됐다고 하지만 자세히 들여다보면 하나도 바뀌지 않았다"며 "오히려 피트니스업계는 말장난으로 업계 전체를 농락하고 있다며 거세게 반발하고 있다"고 비판했다.

그는 "원래부터 정부가 약속한 영업제한도 17일까지였다"며 "17일부터 완화하기로 약속한 걸 다시 한번 언급한 수준에 지나지 않은 하나마나한 소리다. 이러고도 정부는 '제재를 풀어줬다'며 생색내고 있다"고 지적했다.

김재섭 국민의힘 비대위원은 "형평성 없고 실효성 없는 영업금지 조치에 대해서 업계 전체가 들고 일어나서, 엄동설한에 몇 날 며칠 아스팔트 맨 바닥에서서 하소연을 했다"며 "그렇게까지 얘기를 전했는데도, 결국 나온 대책이 이 모양이면 '너네는 떠들어라 나는 아무 것도 안하겠다'는 소리"라고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr