비상교육 와이즈캠프, 비주얼코칭으로 겨울방학 학습 솔루션 제시

현재 서울 뿐 아니라 전국의 초등학교가 겨울방학을 앞두고 있다. 이에 겨울방학동안의 학습을 고민하는 학부모들이 늘어나고 있다.

수학 국정 교과서 발행사 비상교육의 초등 스마트학습 브랜드 와이즈캠프에서는 겨울방학 기간 동안 보다 체계적으로 부족한 부분을 보완하기 위해 비주얼코칭으로 학습관리를 할 수 있도록 권했다. 비주얼 코칭은 와이즈캠프만의 독보적인 학습관리 시스템이다. 와이즈캠프만의 AI 학습솔루션으로 체계적인 학생 관리가 가능하고, AI 학습 친구 몰리를 통해서 아이들의 시선 데이터를 분석해 학습을 돕고, 학습 후에는 학부모 앱을 통해 저장된 학습데이터들을 AI 맞춤 리포트로 확인할 수 있다.

특히 와이즈캠프의 라이브 화상수업은 업계 유일한 라이브 화상수업으로 전국의 같은 학년 친구들과 담당 선생님과 함께 라이브로 학습할 수 있는 시간이다. 비주얼씽킹 자격증을 보유한 선생님이 수업을 진행하며, 수업 참여 학생 모두에게 질문하고 발표할 수 있는 기회가 주어진다. 이를 통해 동료학습의 부재를 막을 수 있다.

격주 진행되는 라이브 화상수업 이외에도 수학 맞춤 화상수업도 진행된다. 수학 과목 집중 강화를 위한 수업으로, 학생들이 어렵다고 느끼는 수학 과목을 완벽하게 보완이 가능하다. 수학 맞춤 화상수업은 수학 과목 전문 선생님이 직접 진행하며, 학생들의 학습 격차 해소를 돕는다.

1:1 전화튜터링은 담당 선생님과 통화로 학습적인 부분 피드백을 받을 수 있는 시간이다. 학생과 학부모와의 통화로 진도나 학습상태를 정확하게 파악하고 피드백하며 학습관리가 가능하다.

비주얼 코칭은 기존의 말뼈사전, 개뼈노트, 교과서 글뼈읽기 등의 비주얼 씽킹과 접목돼 시너지 효과를 발휘한다. 말뼈사전은 초등학교 교과서에 나오는 단어들을 학년별 단원 별로 찾아서 단어의 뜻을 좀 더 쉽게 이해할 수 있는 초등 맞춤사전이다. 텍스트와 음성 검색이 가능하며, 단어에 대한 설명을 재미있게 전달한다.

개뼈노트는 와이즈캠프만의 학습 콘텐츠로 교과서에 나오는 단원 내용의 개념의 뼈대를 정리해주는 학습이다. 학생들이 학습내용을 직접 개뼈노트로 정리해 핵심적인 내용을 이미지로 직관적으로 기억할 수 있게 한다.

마지막으로 교과서 글뼈읽기는 교과서에 나오는 여러 지문에서 글의 뼈대를 잡는 연습을 할 수 있는 학습 콘텐츠다. 교과서 글뼈읽기를 통해 공부할 때 정말 중요한 문해력 향상에 도움이 되며 교과서를 다시 학습할 수 있어 진도를 따라잡을 수 있다.

이 외에도 와이즈캠프의 프리미엄 학습 콘텐츠와 겨울방학 서술형 첨삭을 통해서 겨울방학에도 빈틈없는 학습이 가능하다.

한편 와이즈캠프 공식홈페이지에서는 현재 비주얼 배우 정우성과 함께한 새로운 TV CF가 오픈 된 기념으로 약 500만원 상당의 경품을 증정하는 이벤트를 진행하고 있다. 현재 체험이력이 없는 경우 10일 무료체험 시 스타벅스 커피 교환권과 2021년도 1학기 비상교육 수학문제집 1권, 초등 급수 한자 문제집 1권을 100% 증정하는 이벤트 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr