사무실 고르는 주요 요소 ‘9가지’ 갖춘 ‘구리갈매 휴밸나인’에 오너 몰린다

-사무실 선택 시 주요 요소 고루 갖춘 ‘구리갈매 휴밸나인’ 눈길

-우수한 입지 여건과 탁월한 상품성에 업무 공간으로 제격… 세재 혜택은 ‘덤’



회사를 운영할 때 우선적으로 필요한 것은 바로 사무실일 것이다. 어디에 사무실을 잡고 어떤 사무실을 고르냐에 따라서 향후 비즈니스 활동에도 적잖은 영향을 미치기 때문이다.

그렇다면 사무실을 고를 때 어떠한 요소를 중점으로 봐야할까? 최근 분양을 앞두고 있는 지식산업센터가 이러한 요소를 고루 갖춰 오너들의 눈길을 끌고 있다. 이는 구리시가 출자한 구리도시공사와 신세계건설이 1월 중 선보일 예정인‘구리갈매 휴밸나인’이다.

- 지하철,고속도로 등 사통팔달교통망 갖춘 ‘복합 지식산업센터’

‘구리갈매 휴밸나인’은 지하 3층~지상 10층, 연면적 14만9,627㎡ 규모로 기숙사와 상업시설, 지식산업센터가 함께 어우러진 ①복합 지식산업센터로 조성될 예정이다.

‘구리갈매 휴밸나인’은 지하철 경춘선 별내역이 도보 5분 거리에 있는 ②역세권이자 맨 앞에 자리하고 있다. 여기에 향후 지하철 8호선(2023년 개통예정)과 GTX-B노선(2022년 착공 예정)이 들어설 예정으로 총 3개 노선이 지나는 ‘트리플 역세권’으로 거듭날 전망이다.또한 갈매IC, 퇴계원IC가 인접해 있어 ③세종포천고속도로(구리-포천), 수도권제1순환고속도로 진출입도 용이하다.

④배후수요도 풍부하다. 구리갈매 휴밸나인’이 들어서는 갈매지구 주변으로 별내신도시(2만5,000여 세대), 다산신도시(3만2,000여 세대), 왕숙신도시(6만6,000여 세대)등 여러 신도시가 자리 잡고 있어 수요 흡수 여건도 잘 갖춰져 있다.

-다양한 특화 설계 도입… ‘원스톱 비즈니스 라이프’ 누려

구리갈매 휴밸나인’은 입주사의 최적 비즈니스 여건 마련을 위해 다양한 특화 설계를 선보일 계획이다. 특히, 단지는 지식산업센터와 기숙사,상업시설이 함께 들어서는 복합지식산업센터로 조성돼 원스톱 비즈니스 라이프를 누릴 수 있을 전망이다.

지식산업센터는 ⑤전 층 6m의 높은 층고로 우수한 공간 활용성을 자랑하며 ⑥드라이브인 시스템과 도어 투 도어 시스템이 적용돼 상?하역에 대한 업무 편의성이 극대화됐다. 전매가 가능한 기숙사는 4.5m(복층형&확장형 발코니)의 높은 층고로 개방감을 높였고, 비즈니스센터와는 독립배치된다. 단지 내에 들어서는 상업시설의 경우 가시성이 높은 ⑦접도형 상가로 탁월한 집객 효과가 기대된다.

이밖에 ‘구리갈매 휴밸나인’은 벤처창업센터, 라운지, 공용회의실, 휴게공간 등 더 나은 ⑧비즈니스 활동을 위한 프로그램 및 커뮤니티 시설을 제공해 원스톱 비즈니스 라이프를 누릴 수 있도록 할 예정이다. 벤처창업센터의 경우 벤처기업들에게 힘을 더할 수 있는 공간으로 이용시 별도의 업종 제한이 없고 다양한 업무시설, 기업홍보관, 공유오피스, 외부공간 등을 활용 할 수 있으며 필요에 따라 창업지원교육도 받을 수 있다.

지식산업센터는 오피스, 오피스텔과는 달리 다양한 금융 혜택이 제공된다는 점도 눈에 띈다. 지식산업센터의 경우 또한 지역에 따라 차이가 있지만 분양가의 최대 80%까지 장기 저리 융자가 가능해 초기 비용 부담이 적으며, 실입주 기업에게는 재산세 37.5%, 취득세 50%의 세제 혜택까지 제공된다.

-정부와 민간이 합동으로 진행되는 ‘민관합동사업’

‘구리갈매 휴밸나인’은 투자 가치도 높다. 정부와 민간이 함께 참여하는 ⑨민관합동사업으로 구리도시공사와 갈매PFV가 합동으로 사업을 진행한다. 이 경우 여타 민간사업자가 독자적으로 진행하는 방식보다 리스크가 적으며 사업 안정성이 확보됐다는 점에서 메리트가 있다.

게다가 건설업계 신흥 강자로 떠오르고 있는 신세계건설이 시공을 맡아 기대감이 더욱 높은 상태다. 신세계건설은 지난 2018년 주거 브랜드 ‘빌리브(VILLIV)’를 론칭해 분양하는 사업장마다 우수한 성과를 내며 흥행 행보를 걷고 있다.

분양관계자는 “구리갈매 휴밸나인의 경우 사무실로 선택하기에 최적의 장소라 할 수 있다”며 도보로이용할 수 있는 별내역(도보 5분 이내)과수도권 접근성이 좋은 제1순환고속도로, 세종포천고속도로 등 우수한 교통망를 비롯해 탁월한 비즈니스 여건을 위한 다양한 특화 설계가 도입돼 업무 공간으로 손색이 없다”고 전했다.

한편, ‘구리갈매 휴밸나인’ 홍보관은 경기도 구리시 인창동 673-1번지(구리역 1번 출구)에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr