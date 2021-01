동문건설 '평택 지제역 동문굿모닝힐 맘시티 2차' 완판

[아시아경제 이춘희 기자] 동문건설이 경기 평택시 신촌지구 3블록에 분양하는 '평택 지제역 동문굿모닝힐 맘시티 2차'가 청약 한 달 만에 100% 계약 완료에 성공했다.

7일 동문건설에 따르면 평택 지제역 동문굿모닝힐 맘시티 2차 총 1134가구가 지난해 11월 진행된 4일 간의 정당계약과 최근 진행된 무순위 정당계약을 통해 완판됐다. 지하 1층~지상 27층, 14개 동, 59~84㎡(전용면적) 1134가구 규모 단지다.

회사 관계자는 "평택시 최초의 후분양 아파트로 내년 8월 입주가 가능하고, 분양가도 3.3㎡당 평균 900만원대로 수도권에서 보기 드문 가격이 책정돼 계약이 원활하게 이뤄진 것 같다"고 말했다.

동문건설은 신촌지구 5개 블록에 걸쳐 총 4833가구 규모의 동문굿모닝힐 맘시티 브랜드 타운을 형성하고 있다. 1·2·4블록 2803가구는 2019년 8월 입주를 마쳤다.

단지 내 중심상업시설 '맘스 스퀘어'는 지하 1층~지상 5층 4개 동에 다양한 업종이 입점할 예정이다. 특히 대치동 명문학원 타운을 유치해 저렴한 비용으로 수준 높은 교육 프로그램 혜택도 누릴 수 있을 전망이다. 또 단지 바로 옆에 평택새빛초가 최근 개교했고, 중학교 부지도 예정돼 있다.

수도권 전철 1호선과 수서고속철도(SRT) 정차역인 평택지제역도 차량 10분 거리로 가깝다. SRT를 이용하면 서울 강남까지 20분대 이동이 가능하다. 이에 더해 지난해 8월에는 서울 강남으로 직행하는 광역버스 정류장이 단지 바로 앞에 신설됐다. 이외에도 경부고속도로, 평택제천고속도로, 1번·45번국도 등 광역 도로망 역시 잘 갖춰져 있다는 평가다.

한편 동문건설은 신촌지구 마지막 물량인 5블록(3차) 896가구를 올해 중으로 분양할 예정이다. 이를 통해 동문굿모닝힐 맘시티 브랜드 타운을 완성시킨다는 계획이다.

