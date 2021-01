송파구 백제홍삼 여섯째 자녀 출산가정과 다시 결연 체결한 이유?

송파구 넷째 이상 다자녀가정 축하 양육부담 줄이기 위한 기업과 함께 키우는 ‘1사 1다자녀가정 결연’ 추진...2012년 시작 현재까지 133개 기업·단체 참여 228개 가정에 2억7420만원 후원

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 넷째 이상 다자녀가정을 축하하고 양육부담을 줄이기 위한 기업과 함께 키우는 ‘1사 1다자녀가정 결연’을 추진했다.

‘1사 1다자녀가정 결연사업’은 다둥이 후원에 뜻이 있는 지역내 기업이 넷째 자녀 이상 출산가정과 결연을 맺고 1년간 매월 10만원씩 양육비를 지원하는 사업이다.

지난 2012년 시작돼 현재까지 133개 기업·단체가 참여해 228개 가정에 2억7420만원을 후원했다.

구는 출산과 양육에 대한 긍정적 가치관을 형성, 사회적 관심을 제고하기 위해 이 사업을 추진해 왔다. 올해는 코로나19 확산방지를 위해 결연식을 취소하고 기업과 가정에 결연증서를 우편 발송했다.

16회째를 맞이한 이번 결연에는 넷째 20명과 다섯째 1명, 여섯째 1명 등 총 22가정이 참여했다.

후원기업은 ▲대명복지재단 ▲대한제당 ▲백제홍삼 ▲산림조합중앙회 ▲(사)섬김과나눔 ▲서울개인택시조합 새마을금고 ▲신일씨엠 ▲끄레델 ▲송파구 한의사회 ▲송파 고은빛산부인과 ▲한국건강관리협회 서울강남지부 총 11개 사로 총 2640만원을 각 가정에 전달할 예정이다.

특히 2018년에 다섯째 자녀와 결연을 맺었던 기업인 백제홍삼은 이번 결연에서도 여섯째 자녀 출산가정과 다시 결연을 맺게 됐다.

과거 이 사업에 함께했던 기업들이 재차 다자녀가정과 결연을 맺는 사례가 늘어나며 지역사회 온기를 불어넣고 있다. 결연에 참여한 다자녀가정 역시 경기침체에도 불구하고 후원에 동참한 기업들에 감사의 마음을 전했다.

박성수 송파구청장은 “어려운 여건 속에서도 지속적으로 다자녀가정 후원에 나서준 지역 기업에 감사하다”면서 “앞으로도 다양한 목소리를 경청하며 ‘부모와 아이가 행복한 송파’를 만들기 위한 정책을 적극 발굴하겠다”고 전했다.

한편 서울시 자치구 중 출생아수가 가장 많은 송파구(2019년 4424명)는 출산·양육 지원에 힘쓰고 있다.

'찾아가는 장난감도서관' 서비스 개시를 비롯 '구립어린이집 100개소'를 달성, 올해부터는 '첫째 자녀 출산축하금'을 신설, 지원할 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr