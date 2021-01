중국, 홍콩 범민주인사 53명 체포에 "필요한 조치"

홍콩은 법치 사회…국가 전복 행위 용납할 수 없어

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 당국이 홍콩 범민주진영 인사 체포와 관련해 필요한 조치였다는 공식 반응을 내놓았다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 범민주진영 인사 체포에 대해 "홍콩 경찰이 국가보안법 위반자 혐의와 관련된 인사를 체포한 것은 필요하고, 필수적인 조치였다"면서 "홍콩 정부는 절대로 국가 전복 행위를 용납할 수 없다"고 밝혔다.

화 대변인은 "중국은 법치국가이자 홍콩은 법치 사회"라며 "우리는 홍콩 경찰의법에 따른 집행을 지지한다"고 강조했다.

그는 또 이번 사건으로 홍콩의 국제적 지위가 훼손될 것이라는 지적에 대해서는 "홍콩의 국제적 지위 훼손과 홍콩 주민들이 정상적인 권리와 자유를 누리는 데에는 아무런 영향이 없을 것"이라고 답했다.

화 대변인은 이어 "영향을 받을 수 있는 부분은 아마도 외국 세력과 홍콩의 일부 세력이 결탁해 중국의 안정과 안보를 해치는 것뿐"이라고 지적했다.

홍콩 경찰은 이날 오전 국가안전처 소속 1000명의 경찰을 동원, 범민주진영 인사 53명을 체포했다. 홍콩 경찰은 모두 72곳을 수색했으며, 이번 검거와 관련해 160만 홍콩달러(한화 2억2000만원)를 동결조치했다.

이번에 체포된 인사에는 우치와이 전 주석을 포함해 홍콩 제1야당인 민주당 인사 최소 7명과 공민당의 앨빈 융 주석, 베니 타이 전 홍콩대 교수, 미국인 변호사 존 클랜시 등이 포함됐다.

존 리 홍콩 보안장관은 이날 입법회에서 정부를 전복하려한 혐의로 일련의 사람들이 체포된 사실을 확인하면서 "정부는 국가 전복을 꾀하는 행동을 용납하지 않을 것"이라고 말했다.

