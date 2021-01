최홍림, 30년 의절한 친형 만나 오열…"4살 때 온몸 멍들도록 폭행" (아이콘택트)

[아시아경제 김봉주 기자] 최홍림이 30년 전 의절하고 지내던 친형을 보고 오열했다.

6일 방송된 채널A '아이콘택트'에서는 개그맨 겸 골퍼 최홍림이 10살 터울의 친형 최길림과의 안타까운 사연을 전했다.

최홍림은 앞서 "제가 신부전증 진단을 받은 뒤 의절했던 친형이 신장 이식을 해 주겠다고 제안했다. 하지만 수술 날짜가 다가오자 형이 갑자기 잠적했다"고 밝힌 바 있다.

이날 방송에 출연한 최홍림의 누나 최영민 씨는 "홍림이 하고 부산에 있는 오빠하고 둘이 의절한 지가 거의 30년이 되어간다. 홍림이가 막내다 보니 오빠랑 10살 차이가 난다. 오빠는 공포였고 생각하기도 싫은 존재였다"면서 "너무 어린 동생인데 왜 그렇게 했는지"라고 말했다.

이어 촬영장에 찾아온 최홍림은 형과 마주하게 된 상황에서 결국 눈물을 터트렸다.

결국 형 최길림과 마주한 최홍림은 거친 숨을 몰아쉬며 형의 눈을 마주치지 못했다.

최홍림은 "누나 때문에 왔다. 나는 아직 용서가 안 된다"면서 "내가 왜 그렇게 때렸냐고 물어봤을 때 형은 기억 안 난다고 했다"며 분노했다.

이어 "부모가 나 예뻐해서 질투 나서 때렸다고 그랬었다"며 "내 온몸이 목, 손목, 발목만 빼놓고 다 시커멨다. 그 어린 나이 4살 때 그렇게 때리고 나서"라고 호소했다.

최길림은 "왜 때렸을까 지금도 의문이다"라고 답했다.

최홍림은 "왜 때리긴. 나를 때려야 엄마가 돈 주니까. 그 돈 들고 나가면 돈 떨어지면 또 들어와서 또 때리고. 형만 나타나면 가족들이 다 벌벌 떨고. 어떻게 자식이 무서워서 엄마가 우느냐고"라며 분통을 터트렸다.

최홍림이 진정을 하지 못하자 결국 제작진은 촬영을 중단했다.

최홍림은 제작진에 "기억을 해야지. 그런데 지금 하나도 모른다고 하잖아. 단 한 번도 엄마가 치매 걸렸는데 찾아온 적 없다. 그래놓고 장례식장에 와서 왜 우냐고 자기가"라고 토로했다.

이어 "그렇게 당했으면 정신 차리라고 누나들한테 그랬다. 누나들이 돈 주면 왜 돈 주는지 알아? 편하니까 돈 주면 우리가 힘들어도 형이 없는 자체가 더 행복하니까 그래서 돈 주는 거다. 그 기간이 행복하니까"라며 분노했다.

최홍림은 "그리고 신장? 형이 준다 할 때 누나가 '왠지 내가 너를 줘야 될거 같다' 그러더라 근데 진짜 누나가 주더라고. 신장을 안 준게 중요하지 않다"면서 "나는 형 보면 엄마 생각 나고 엄마 돌아가셨을 때 형이 목놓아 우는 모습 보고 '이제 철 드나?' 그 생각 했다. 우리가 형을 욕하면 엄마는 정신 차릴거라고 형밖에 몰랐다. 엄마가 왜 자살했는지도 모르지? 엄마가 극단적인 시도를 세 번 했다. 나는 그걸 다 봤다"고 말했다.

형 최길림 씨는 "네 말대로 다 할 테니까 오늘부터 다시 시작하고 싶고 정말 우리 가족한테 미안하고 너한테 특히 미안해 형이 마지막으로 빈다. 홍림아 진짜 형이 잘못했다"라며 사죄했다.

하지만 최홍림은 "정말 미안한데 형. 형이 여기 나오기 전까지는 나한테 형이 죽으면 장례식장 가겠다고 하면 누나들도 안 본다고 그랬었다. 형이 나왔으니까 얘기했으니까 형 죽으면 갈 거야. 그때 가서 울게"라면서 "나는 언젠가는 형을 다시 만날 거라는 생각이 들어. 근데 지금은 아닌 거 같다"면서 자리를 떠났다.

