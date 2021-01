주식회사 애드몽스, 온라인마케팅 부문 2020 한국우수브랜드평가대상 수상

종합광고대행사 ㈜애드몽스가 한국브랜드평가연구소가 주최하고 동아일보가 후원하는 온라인마케팅 부문 2020 한국우수브랜드평가대상을 수상했다.

이번 대상은 소비자의 심리에 맞춘 고객만족 경영과 우수한 상품 및 서비스를 바탕으로 하는 브랜드에 대한 가치를 인정받는 만큼 큰 의미를 가진다.

종합마케팅대행사 ㈜애드몽스는 바이럴 마케팅은 물론 언론 홍보, 인스타그램 셀럽 마케팅에 주력하고 있으며, 브랜드 컨설팅을 통한 전략적 기획과 차별화된 컨텐츠로 브랜드의 새로운 가치를 소비자에게 전달하고 있다.

㈜애드몽스 유근영 대표는 “코로나19로 인해 시장 경제가 어려운 만큼 업종별 맞춤 컨설팅으로 불필요한 광고비를 줄이고 광고주의 성공적인 마케팅을 위하여 차별화된 콘텐츠로 광고효과를 극대화 하는데 매진하고 있다” 며 “기존 마케팅 성공사례 데이터를 분석해 기업광고 영상제작, 인플루언서 비주얼체험단 등 채널을 확장시켜 나가고 있는 중이다”고 전했다.

2020년 5월 남양주시 소상공인 연합회와 SNS마케팅교육 MOU를 체결하면서 무료교육센터도 운영 중이며 ㈜애드몽스는 고객사와 함께 성장하는 것을 목표로 한다는 대표이사의 신념을 바탕으로 다양한 성공 사례를 이어나가고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr