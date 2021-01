'정인이 사건' 고개 숙인 경찰청장…"깊은 사죄, 아동학대 대응 전면 쇄신"(종합)

'부실대응' 양천경찰서장 대기발령

경찰청 전담부서 신설·국가수사본부 TF 가동

"철저하게 진상조사, 책임있는 조치 취할 것"

[아시아경제 이관주 기자] 서울 양천 16개월 입양아 '정인이'의 학대 사망 사건을 두고 사회적 공분이 커지는 가운데 부실대응 논란에 대해 경찰 수장이 고개를 숙였다.

김창룡 경찰청장은 6일 오후 "정인 양의 명복을 빈다"면서 "학대 피해를 당한 어린 아이의 생명을 보호하지 못한 점에 대해 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 대국민 사과했다.

김 청장은 또 "초동 대응과 수사 과정에서의 미흡했던 부분들에 대해서도 경찰의 최고책임자로서 깊은 책임감을 느낀다"며 "엄정하고 철저한 진상조사를 바탕으로 재발방지 대책을 마련해 경찰의 아동학대 대응체계를 전면 쇄신하는 계기로 삼겠다"고 덧붙였다.

김 청장은 아동학대 대응 강화를 위한 방안을 밝혔다. 김 청장은 "국민 생명·안전, 특히 사회적 약자와 관련된 사건에 대해서는 경찰서장에게 즉시 보고하는 체계를 갖추고, 지휘관이 직접 관장하도록 하여 책임성을 강화하겠다"면서 "앞으로 아동 피해자 등 사회적 약자에 대한 반복신고가 모니터링되도록 아동학대 대응시스템을 개선해 조기에 피해아동을 보호할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

아울러 경찰청에 아동학대 전담부서를 신설하는 한편 국가수사본부·자치경찰 간 협력체계 구축하고, 모든 아동학대 의심사건에 대해 학대혐의자의 정신병력·알코올 중독과 피해아동의 과거 진료기록을 반드시 확인하기로 했다. 국가수사본부를 중심으로 경찰청 관련 기능이 모두 참여하는 태스크포스(TF)를 구성해 재발방지 대책도 추진할 방침이다.

이번 사건에 대한 지휘 책임을 물어 양천경찰서장은 대기발령 조치됐다. 김 청장은 "사안의 중대성을 고려해 사건 담당 관계자에 대해서도 엄정하고 철저한 진상조사를 바탕으로 국민들께서 납득할 수 있도록 책임있는 조치를 취하겠다"고 말했다.

마지막으로 김 청장은 "이번 사건을 계기로 국민의 안전을 지키는 경찰의 기본 사명을 다시 한 번 되새기며 앞으로 사회적 약자 보호에 한 치의 소홀함이 없도록 최선의 노력을 다하겠다"며 "다시 한 번 이번 사안으로 심려를 끼쳐드린데 대해 국민 여러분께 깊이 사죄드린다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr