‘요즘 신년운세 트렌드는 전화사주’ 전문성 있는 역술가인지 확인해야

매년 새해가 되면 신년운세를 보기 위해 많은 점집이 붐비곤 한다. 하지만 올해는 코로나19 사태로 인해 방문상담 대신 비대면 사주 서비스가 늘어나고 있다.

주로 오프라인에서 보던 신년운세, 사주, 궁합 등의 서비스가 언택트화 되고 있는 것이다. 생년월일을 입력하면 간단하게 사주가 출력되는 등 익숙한 서비스가 존재하지만 그 중에서도 전화사주, 채팅사주는 모바일을 통해 사주전문가와 마치 오프라인으로 상담을 하는 것처럼 이용이 가능하다.

실제로 '전화사주' 키워드를 검색하기만해도 수많은 운세서비스가 확인될 정도로 종류가 다양해 소비자들은 어디서 사주를 봐야 할지 고민이 될 수 있다. 이때 선택의 기준은 전문 역술인들이 있는지 여부다. 비대면으로 서비스가 이뤄지는 만큼 전문성을 갖춘 사주 전문가에게 상담을 받아야 의미가 있기 때문이다.

이러한 가운데, 자체 섭외 시스템으로 소수정예의 전문 역술인만 섭외하는 실시간 운세상담 플랫폼 명운세가 주목받고 있다. 명운세의 소수정예 전화사주 서비스는 일반적으로 다수의 역술가를 섭외하는 타 서비스와 차별화를 시도했으며, 실제로 명운세에 근무중인 역술인들은 수년 이상 사주 명리학을 다룬 전문가들이다.

이들은 오프라인 사주 업체 근무는 물론 사주 명리 전문과정, 심리상담사자 자격 등 공인된 자격을 취득한 사람들로 구성되어 있다. 이처럼 전문성을 확보한 명운세 앱은 전화사주는 물론 채팅사주도 볼 수 있다.

사주 외에 궁합, 손금, 신점 등 다양한 운세를 볼 수 있는데 최근 명운세 서비스는 국제커플 유튜버 채널 '타코사마'를 통해 장거리로 떨어져 있는 연인과 커플궁합을 보는 운세앱으로 소개되기도 했다.

명운세 관계자는 “재미는 물론 전문성까지 갖춘 소수정예 사주전문가를 지속적으로 확보하고 서비스의 질을 한층 더 높여 다양한 연령층이 비대면 운세서비스를 즐길 수 있도록 할 예정”이라고 말했다.

소수정예 전문 역술인들이 전화사주 서비스를 제공하는 실시간 운세상담 플랫폼 명운세 앱은 구글 플레이 스토어, 앱스토어에서 다운받을 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr