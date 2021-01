이야기와 커피 향 가득하네 … 김해시 '남산별곡' 문열어

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 원도심 도시재생사업으로 조성한 ‘남산별곡’이 지난 4일 문을 열었다.

부원동에 있는 남산별곡은 지상 1층에 전체면적 72㎡ 규모의 기와를 얹은 한옥 형태로 조성됐다. 남산별곡은 가야왕도 김해의 역사와 문화가 담긴 ‘김해 스토리 커피’를 제조·판매하고 카페 운영과 바리스타 양성 교육을 진행할 계획이다.

메뉴로는 인도의 마이소르 너겟을 베이스로 해 강한 만델링의 풍미가 특징인 수로디아, 예가체프 코케허니와 첼바를 베이스로 해 고소한 풍미를 내는 프린세스 유가 있다. 김해 특산물인 장군차를 베이스로 한 고소하고 달콤한 봉황대 연정도 선보인다.

남산별곡은 지역 내 커피 봉사자 6명으로 구성된 양탕국사회적협동조합이 운영한다.

남산별곡 둘레의 골목길에는 지역주민이 전문가와 함께 주택 담장을 이용해 만든 아름다운 골목 벽화가 있어 이야기가 있는 풍경까지 선사한다.

김해시 관계자는 “지역 문제를 스스로 해결하는 기업들의 설립과 성장이 지역 발전과 지속 가능한 도시재생사업의 기반”이라며, “사회적 경제 조직 육성에 더욱 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr