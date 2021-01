한화건설, 공식 홈페이지 리뉴얼 오픈

세계의 인프라를 창조적으로 건설하는 Global Infra Developer 비전 담아

유튜브 채널과 연계한 감각적인 메인 화면... 모바일 및 PC환경 최적화



한화건설(대표이사 최광호)이 공식 홈페이지를 전면 리뉴얼하고 새롭게 오픈했다.

한화건설 공식 홈페이지는 세계 각지의 인프라를 창조적으로 건설하고, 가치를 창출한다는 의미가 담긴 ‘Global Infra Developer’의 비전에 맞게 해외 신도시 및 복합개발사업, 글로벌 EPC 사업 등에 특화된 회사의 경쟁력을 표현했다. 또한 한화건설의 유튜브 채널과 연계한 감각적인 동영상 메인 화면을 활용해 흥미를 높였다.

리뉴얼된 홈페이지는 모바일과 PC 등 다양한 환경에서 최적화된 크기와 디자인으로 모든 콘텐츠를 이용할 수 있다. 또한 직관적이고 편리한 UI(사용자 인터페이스)를 적용해 방문자들이 많이 찾는 메뉴들을 쉽게 찾을 수 있도록 했다.

홈페이지는 회사소개, 사업분야, 지속가능경영, 홍보센터, 인재채용, 고객센터의 6개 대표 메뉴로 구성됐다.

방문자들이 가장 많이 찾는 사업분야 메뉴에서는 건축, 주택, 토목, 플랜트 등 주요 사업영역에 대한 한화건설의 경쟁력을 설명하고 사업 실적 자료를 제공한다. 특히 한화건설의 주요 실적 포트폴리오를 단순한 조감도나 설명글보다는 실제 준공된 모습을 촬영한 사진자료 위주로 구성해 신뢰감을 한층 높이고 대외 영업자료로도 활용 가능하도록 했다.

또한, 한화건설이 국내외에서 건설한 랜드마크 실적 중 5개 프로젝트를 선정해 갤러리처럼 표현한 마스터피스 페이지도 개설됐다.

지속가능경영 메뉴에서는 한화건설의 사회적 책임과 지속가능발전을 위한 주요 활동들을 윤리경영, 상생경영, 안전녹색경영, 품질경영, 사회공헌 등으로 나눠 체계적으로 소개하고 있다. 함께 신설된 기술제안센터 페이지는 자금과 인력이 부족한 중소 협력사가 신기술, 신공법 개발을 제안하고 한화건설이 공동으로 개발에 참여하여 성과를 공유하거나 보상하는 창구로 상시 운영될 계획이다.

한화건설은 다양한 보도자료와 유튜브, 블로그, 포스트 등 SNS 컨텐츠를 통합하여 제공하는 홍보센터를 통해 지속적으로 양질의 컨텐츠를 제공하고 고객과의 소통을 높여갈 계획이다. 또한 취업준비생들을 위한 채용정보와 한화건설에 재직하고 있는 직원들이 직접 영상으로 전하는 직무소개 페이지도 계속 업데이트될 예정이다.

한화건설 관계자는 “새롭게 리뉴얼한 공식 홈페이지는 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 종합건설사이자 디벨로퍼로 발전하고 있는 한화건설의 기업 이미지를 충실히 담아냈다”며 “앞으로 홈페이지뿐만 아니라 유튜브나 블로그 등 다양한 온라인 채널의 활성화를 통해 고객과의 소통을 한층 확장해 나가겠다”고 말했다.

