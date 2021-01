"정인이 학대 신고 묵살은 직무유기"…서민위, 서울 양천서장 고발

[아시아경제 유병돈 기자] 시민단체 서민민생대책위원회는 6일 숨진 정인 양에 대한 학대 신고를 여러 차례 받고도 제대로 대처하지 않았다며 이화섭 서울 양천경찰서장을 직무유기 등의 혐의로 서울남부지검에 고발했다.

이날 서민민생대책위는 "피고인은 어린이집 교사와 의사 등 전문가로부터 정인 양에 대한 학대 의심 신고를 세 차례나 받고도 묵살하는 등 직무를 유기했다"며 "아직도 잘못을 인정하고 제도개선을 위해 노력하기보다는 책임을 회피하고 있다"고 주장했다.

앞서 이화섭 양천경찰서장은 "마음이 무겁고 참담하다. 드릴 말씀이 없다"는 입장을 밝힌 바 있다. 양천경찰서 홈페이지에는 시민들의 비난 글이 폭주하면서 한때 접속에 차질이 빚어지기도 했다.

한편, 정인 양의 사건이 언론을 통해 재조명된 이후 청와대 국민청원 게시판에는 '아동학대 방조한 양천경찰서장 및 담당 경찰관의 파면을 요구합니다'라는 글이 올라와 하루 만에 정부의 공식 답변요건인 20만명 이상의 동의를 얻었다.

