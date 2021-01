놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목

하이핀은 개인 맞춤형 금융서비스 추천을 사용자에게 제공하는 서비스로 초보자들도 쉽게 투자정보를 활용할 수 있는 증권정보 서비스와 자산관리에 필요한 여러 상품들을 추천해주고 있다.

그 가운데 투자정보 서비스는 실시간으로 투자정보를 선별 재가공하여 고객에게 핵심정보를 제공할 뿐만 아니라 AI가 증권정보를 분석하여 매일매일 상승확률이 높은 종목을 추천하여 초보투자자들에게 매우 유용한 서비스이다.

[오늘 투자자 관심 종목]

녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 49,600 전일대비 50 등락률 +0.10% 거래량 7,203,973 전일가 49,550 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 국내 임상 2상 완료! ‘주가급등’ 대규모 위탁생산까지 진행한다!녹십자홀딩스, 검색 상위 랭킹... 주가 2.72%모더나! 자체 생산 못한다! 국내 대규모 위탁생산은 여기에서!! close , OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 96,700 전일대비 3,100 등락률 -3.11% 거래량 622,756 전일가 99,800 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCIOCI, 커뮤니티 활발... 주가 -1.09%. close , 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 3,000 등락률 +2.53% 거래량 3,064,473 전일가 118,500 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 국내치료제! 임상 소식! ‘ㅇㅇㅇ’ 경쟁 대거 출시! 대장 株는?“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정글로벌 임상 소식! 국내치료제! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 형성한다! 수익률 ‘잭팟’! close , 청보산업 청보산업 013720 | 코스닥 증권정보 현재가 9,990 전일대비 630 등락률 +6.73% 거래량 642,334 전일가 9,360 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 청보산업, 100억원 규모 전환사채 발행 결정청보산업, 작년 영업익 2억4100만원…전년대비 123%↑하츠 급등에 놀라셨나요? 놀라기엔 아직 이릅니다! 남북정상회담 후 쩜上 터질 후속주! close , 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 68,800 전일대비 2,900 등락률 -4.04% 거래량 1,309,355 전일가 71,700 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 현대위아, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -3.77%...현대위아, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -3.77%...현대위아, 검색 상위 랭킹... 주가 2.01% close

