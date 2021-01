뉴스 합법 이용 플랫폼 '뉴스토어'에서 뉴스검색·결제를 한번에

한국언론진흥재단 '뉴스토어(NEWSTORE)' 오픈

알림서비스(SMS, 이메일)로 저작권 확인 쉽고, 원문 내려받기도 가능

한국언론진흥재단(이사장 표완수)이 1월 8일 뉴스저작권 합법 이용 플랫폼인 ‘뉴스토어’를 오픈했다. 뉴스토어는 국내 최대 뉴스 아카이브인 빅카인즈와 연계해 국내 84개 언론 매체의 뉴스데이터를 검색하고 구매할 수 있는 플랫폼이다.

뉴스토어는 PC와 모바일에서 모두 이용할 수 있다. 키워드 검색을 기반으로 하며, 기간별·매체별·기사 분류별로 상세 검색이 가능하다. 이용자가 쉽게 뉴스콘텐츠를 구매할 수 있도록 가독성과 사용 편의성도 높였다. 이용자가 특정 키워드를 검색하면 검색결과 목록이 좌측에, 클릭한 특정 기사 내용이 우측에 나타난다.

현재 뉴스토어를 통해 구매가 가능한 상품은 단건 기사와 뉴스DB 상품(벌크 상품)이다. 이용자가 기사 구매를 요청하면, 알림서비스(SMS, 이메일)를 통해 저작권자가 직접 권리관계를 확인하기 때문에 저작권 확인 절차가 빠르고 쉽다.

또한 뉴스토어는 뉴스 바구니 기능을 통해 여러 건의 기사도 구입할 수 있으며, 쇼핑몰에서처럼 카드결제, 무통장 입금 등 이용자의 편의에 맞게 결제방식을 선택할 수 있다. 결제 후에는 원하는 형식의 파일(PDF·한글·word)로 내려받을 수 있다. 특히 뉴스 원문 텍스트 데이터를 제공하기 때문에 뉴스데이터를 통계적으로 분석하려는 이용자들에게도 유용한 서비스가 될 것으로 기대한다.

임영섭 신문유통원장은 "디지털 뉴딜 시대의 흐름에 발맞춰 뉴스토어가 뉴스데이터의 가치를 높이고 뉴스콘텐츠의 유료화에 초석이 되기를 바란다"고 밝혔다.

향후 뉴스토어는 이용자들의 수요를 반영한 API(Application Program Interface) 상품, 뉴스데이터를 활용한 분석리포트 상품, 다양한 뉴스를 패키지로 제공하는 뉴스 구독 상품도 추가로 제공할 계획이다.

한편 뉴스토어는 1월 8일부터 2월 7일까지 신규 가입자를 대상으로 추첨을 통해 다양한 경품 이벤트도 진행할 예정이다.

