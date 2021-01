[종합] 남인순 "피소사실 몰랐다" 해명에…野 "국민 기망", "N차 가해" 비판 봇물

오신환 "뻔뻔스러운 거짓말"

김근식 "도덕적·정치적 처벌 못 피할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장의 피소사실을 유출했다는 의혹을 받는 남인순 더불어민주당 의원의 '몰랐다'는 취지 해명을 두고 야권에서 "뻔뻔하다"는 비판이 쏟아졌다.

안혜진 국민의힘 대변인은 5일 논평을 내고 "피해자 보호나 연대는 커녕 성추행 피해 여성이 상담한 내용을 가해자 측에 흘리고 '피해 호소인'이라는 해괴망측한 단어를 만들어 본질을 흐리게 하는 등 위선적 작태를 보였던 게 남 의원"이라며 "수일 째 침묵을 일관하다 오늘 '박 시장 관련 불미스러운 일이 있다는 소문을 듣고 그저 젠더 특보에게 물어봤을 뿐'이라는 어설픈 해명을 내놓았다"고 비판했다.

이어 "성추행 사실은 알았으나 피소 사실을 전혀 몰랐다는 이야기인가, 두 번 다시 여성인권보호를 운운하며 국민을 기망하지 말라"고 질타했다.

같은 당 배준영 대변인은 논평에서 "긴 침묵을 깨고 일주일 만에 입을 연 남 의원의 해명은 철저한 부인이었다"라며 "민주당의 'N차 가해'의 끝은 과연 어디까지인가"라고 꼬집었다.

정의당 또한 남 의원에 대해 '가해자가 피할 구멍을 마련해줬다'는 취지로 비판하고 나섰다.

조혜민 정의당 대변인은 "피해자가 있다는 것을 인지했고, 피해 사실 확인을 서울시 젠더특보에게 한 것 자체가 유출"이라며 "도움을 요청한 사람을 짓밟는 것이고, 가해를 저지른 이에게 피할 구멍을 마련해주는 것과 다를 바 없다"고 지적했다.

그러면서 "참담하다. 남 의원의 입장에 강력히 유감을 표한다"고 덧붙였다.

오는 4월 서울시장 보궐선거 출마 의사를 밝힌 야권 주자들도 비판을 쏟아냈다.

오신환 전 국민의힘 의원은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "석고대죄도 모자른 판에 여성운동 경력을 발판 삼아 3선 국회의원까지 하고 있는 사람이 어떻게 이런 뻔뻔스러운 거짓말을 할 수 있는가"라며 남 의원의 의원직 사퇴를 촉구했다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 "'피소예정 사실'을 사전에 유출했을 뿐, '피소사실'을 유출하지 않았다는 것은 어이없는 말장난"이라며 "곧 피소될 거라고 사전에 알린 것이기 때문에 그게 바로 피소사실 유출이다"라고 지적했다.

그러면서 "고소 이전이니 피소사실 유출이 아니라는 구차한 변명과 억지 말장난으로 위기만 모면하려 하나"라며 "사법적 처리는 모면할 지 몰라도, 도덕적·정치적 처벌은 피하지 못할 것"이라고 비판했다.

한편 남 의원은 이날 입장문을 내고 "지난 12월30일 서울북부지검 발표 이후 제가 '피소사실을 유출했다'는 보도가 이어졌지만, 저는 피소사실을 사전에 알지 못했고 유출한 바가 없다"고 밝혔다.

앞서 서울북부지검 형사2부(부장 임종필)는 지난달 30일 박 전 시장의 성추행 피소사실이 여성단체에서 유출된 뒤, 남 의원과 임순영 서울시 젠더특보를 거쳐 박 전 시장에 전달됐다는 수사결과를 발표한 바 있다.

이에 대해 남 의원은 "저는 7월8일 오전 서울시 젠더특보에게 전화로 '박원순 시장 관련 불미스러운 얘기가 도는 것 같은데 무슨 일 있느냐'고 물어본 것"이라며 "구체적 내용이나 사건의 실체에 대해 전혀 들은 바가 없기 때문에 이렇게 질문했다"라고 해명했다.

