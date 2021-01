이승로 구청장 5일 정릉3동 주민센터를 방문, 직원들 격려한 가운데 소의 해를 맞아 직원들로부터 우직하게 성북구민의 건강과 행복 지켜가자는 의미 담은 쇠코뚜레를 받아 눈길



[아시아경제 박종일 기자] 이승로 성북구청장이 2021년도 업무 시작을 코로나19 대응과 민생 최일선을 담당하고 있는 주민센터를 방문해 직원을 응원하는 것으로 시작했다.

이승로 성북구청장은 5일 정릉3동 주민센터를 방문, 소의 해를 맞아 직원들로부터 우직하게 성북구민의 건강과 행복을 지켜가자는 의미를 담은 쇠코뚜레를 받아 눈길을 모았다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr