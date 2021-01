러시아 코로나 백신 일반인 접종 100만명 돌파

"일반적인 반응 외 새로운 부작용 발견 안 돼"

[아시아경제 이민우 기자] 러시아의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 접종한 일반인이 100만명을 돌파했다.

5일(현지시간) 주요 외신에 따르면 러시아제 '스푸트니크 V' 백신을 개발한 러시아 보건부 산하 가말레야 국립 전염병·미생물학 센터는 이 같이 밝혔다. 알렉산드르 긴츠부르크 센터장은 "현재 이미 100만 명 이상이 접종한 것으로 보인다"며 "매일 백신 10만 도즈(1회 접종분)가 공급되고 있다"고 밝혔다. 또한 보건당국이 접종자 상태를 계속 관찰하고 있으나 일반적인 접종 후 반응 외에 새로운 부작용은 나타나지 않았다고 덧붙였다.

센터에 따르면 새해 연휴 마지막 날인 오는 10일까지 백신 150만도즈가 러시아 전역에 공급될 전망이다. 앞서 러시아는 지난해 12월 5일부터 모스크바를 시작으로 일반인 대상 대규모 백신 접종을 시작했다. 같은 달 중순부터 전국으로 접종을 확대했다.

먼저 의료진, 교사, 공공기관 근무자 등 고위험군부터 접종을 시작해 요식업, 금융업 같은 서비스 업종과 문화계 종사자까지 접종 대상을 넓혀가고 있다. 백신 접종은 자발적으로 받을 수 있으며 무료로 진행된다.

미하일 무라슈코 러시아 보건장관은 앞서 지난 2일 백신 접종자 80만명을 넘어섰다고 밝혔다.

