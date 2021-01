[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오후 명예구청장 5명과 영등포 내 주요 역점사업 현장을 직접 돌며 브리핑하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 교육, 문화, 경제, 복지, 안전 등 각 분야 명예구청장와 함께 영등포로터리, 영중로, 집창촌·쪽방촌 정비 현장, 대선제분, 제2세종문화회관 건립 현장, 신길문화체육도서관, 남부도로사업소, 대림도서관, YDP미래평생학습관을 차례차례 방문하며 진행상황을 공유하고 사업 추진에 대한 의견을 나누었다.

채 구청장은 "명예구청장분들과 함께 주요 사업현장을 함께 둘러보고 점검할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "2021년에도 명예구청장분들과 지속적인 소통과 협의를 바탕으로 주요 역점사업들을 차질없이 추진해나가겠다"고 전했다.

