삼성카드 "삼성카드 렌탈에서 안마의자 계약하면 할인해드려요 "

'삼성카드 렌탈'에서

안마의자, 정수기, 비데 등 특가 혜택

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 새해를 맞아 1월말까지 '삼성카드 렌탈'에서 행사상품을 렌탈한 고객을 대상으로 특가 혜택을 제공한다고 5일 밝혔다.

먼저 오는 31일까지 삼성카드 렌탈을 통해 바디프랜드 안마의자 상품을 계약 후 설치 완료한 고객을 대상으로 매월 결제일 할인을 제공하며, 사은품으로 바디프랜드 목어깨안마기도 제공한다. 또 오는 29일까지 삼성카드 렌탈에서 SK매직 정수기 및 웰스정수기·비데를 렌탈하면 특가 혜택을 제공한다.

삼성카드 렌탈은 2017년부터 국내 대표 렌탈브랜드와 제휴해 합리적인 가격으로 다양한 상품의 렌탈 서비스를 제공하고 있다. 특히 기존 카드사들이 렌탈 브랜드 제휴카드를 통해 전월 이용실적 등을 충족할 경우에 혜택을 제공한 것에 비해, 삼성카드 렌탈은 삼성카드 회원이라면 누구나 이용할 수 있어 고객들이 실적 조건 등을 따질 필요가 없어 편리하다.

