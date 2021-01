CJ올리브영, 동남아 온라인 쇼핑 플랫폼 소피 진출

쇼피에 숍인숍 형태로 공식 ‘올리브영관’ 오픈

자체 브랜드 수출·판매를 시작으로 K뷰티 전파

[아시아경제 임혜선 기자]CJ올리브영은 동남아시아 최대 온라인 쇼핑 플랫폼 쇼피에 공식 브랜드관인 '올리브영관'을 론칭한다고 5일 밝혔다.

CJ올리브영은 쇼피 내 숍인숍의 형태로 브랜드관을 열고 자체 화장품 브랜드 판매에 나선다. 이를 시작으로 K-뷰티에 관심이 많은 현지 소비자들에게 우수한 한국 화장품을 소개해 나갈 계획이다.

쇼피는 싱가포르와 태국, 필리핀, 베트남, 대만 등 아시아 7개국에서 운영 중인 동남아 최대 온라인 쇼핑 플랫폼이다. 지역별 사용자 특성에 최적화된 모바일 기반 서비스를 선도하며, 지난해 기준 누적 앱 다운로드 수만 2억 건을 돌파했다.

쇼피 내 올리브영관에서 먼저 판매를 시작하는 올리브영 자체 브랜드는 6개다. 색조 브랜드 웨이크메이크와 컬러그램, 스킨케어 브랜드 라운드어라운드와 보타닉힐 보, 브링그린, 뷰티 소품 브랜드 필리밀리다. 가성비가 좋고 해외 소비자들에게 입소문이 난 총 6개의 자체 브랜드에서 300여개 상품을 엄선했다.

CJ올리브영은 쇼피가 진출한 국가 중 인도네시아와 말레이시아 2개 국가에서 올리브영관을 운영한다. 인도네시아와 말레이시아는 K-뷰티와 모바일 쇼핑에 관심이 많은 젊은 세대 비중이 높은 만큼, 한국 화장품을 소개하고 K뷰티 대표 플랫폼으로서의 올리브영 인지도를 강화한다는 방침이다.

앞서 CJ올리브영은 지난해 말 동남아 최대 유통 기업 데어리팜 그룹과 업무협약(MOU)을 맺고 대표 헬스뷰티 스토어 가디언에 입점, 동남아 시장에 진출했다. CJ올리브영 측은 "동남아 최대 온라인 쇼핑 플랫폼에도 진출해 현지 온 오프라인 유통 채널을 공략하며 동남아 세확장이 본격화되는 원년이 될 것"이라고 기대했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr