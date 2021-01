[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이혜영이 동안 미모를 자랑했다.

이혜영은 3일 인스타그램에 "얘들아 옷 좀 그만 선물해. 요즘 나갈 데도 없어. 그래도 고마워"라는 글과 함께 두 장의 사진을 올렸다.

사진에서 이혜영은 파란 하늘을 뒤로한 채 바람을 맞으며 포즈를 취하고 있다.

누리꾼들은 "예쁘다" "나가기 힘들어서 답답하시죠?" "맨얼굴도 예뻐요" 등의 반응을 보였다.

한편 이혜영은 '무작정 패밀리' '지붕 위의 막걸리' '라디오스타' 등에 출연했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr