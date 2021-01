'펜트하우스' 박은석 "6년동안 반지하 생활…양평에 집 구매"

[아시아경제 김봉주 기자] 최근 SBS드라마 '펜트하우스'에서 로건 리 역을 맡아 인기를 끄는 배우 박은석이 반지하 생활을 했었다고 털어놨다.

유튜브 채널 이쇼티비에는 지난 21일 '펜트하우스 박은석(Park Eunseok) 내가 누군지 궁금해? 쥐며느리도 몰라 로건리 (Logan lee) 구호동'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 박은석은 "최근 양평으로 이사 갔다"면서 "캠핑과 아웃도어를 좋아한다. 이미 마당에 캠핑 세트 해놨다"고 말했다.

그는 "부모님께서 30년 넘게 미국에 사시다가 한국에 들어오신다"며 "부모님이 아파트에서 살면 답답해 하실 수 있어서 구입했다"고 전했다.

이어 "부모님과 한 6개월 정도 살다가 원래 살던 반지하로 다시 돌아갈 예정"이라고 덧붙였다.

또 박은석은 고양이 두 마리를 키운다면서 "고양이 이름이 '모해' '모하니'다"라고 했다.

그는 "내가 반지하 생활을 거의 6년을 했다. 해가 잘 안 들어오지 않나. 해가 들어오는 집에 살고 싶은 로망에 (고양이 이름을) '모해'라고 지었다"고 밝혔다.

