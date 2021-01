[종합] 'MB·朴 사면론' 與 물러서자…野 "뜬구름 잡나" 질타

주호영 원내대표 "이것 하나 제대로 정리 못 하나"

김종인 위원장 "사면은 대통령 고유 권한"

MB계 이재오 "靑과 사전에 귀띔 있었을 것"

[아시아경제 임주형 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 '이명박·박근혜 전 대통령 사면론'을 제안했다가 당내 반발을 인식해 '당사자의 반성이 전제되어야 한다'는 취지로 한발 물러선 것으로 전해졌다. 이를 두고 야권에서는 "사면 문제를 정략적으로 활용하지 말라"는 반발이 터져나왔다.

앞서 이 대표는 지난 1일 '연합뉴스'와 신년 인터뷰에서 두 전직 대통령의 사면을 건의하겠다고 밝혔다. 당시 그는 "적절한 시기에 두 전직 대통령의 사면을 문재인 대통령에게 건의할 것"이라며 "온 국민이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기를 겪는데 정치권이 갈등 양상을 보이는 상황에서 통합된 힘으로 앞으로 나아가자는 취지"라고 설명했다.

그러나 이를 두고 당내 반발이 커지자, 이 대표는 3일 '두 대통령의 반성과 국민적 공감대를 전제해야 한다'는 취지로 의견을 수렴한 것으로 전해졌다. 이날 열린 긴급 최고위원회 간담회 직후 최인호 수석대변인은 "이 문제는 국민 공감대와 당사자들의 반성이 중요하다는 데 의견을 같이하고, 앞으로 국민과 당원의 뜻을 존중하기로 했다"고 전했다.

이 대표가 거론한 사면론이 당내 반발에 부딪혀 제동이 걸린 가운데, 야권에서는 '사면 문제로 장난 치지 말라'는 취지로 비판이 쏟아졌다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 연합뉴스와 통화에서 "무죄를 주장하고 정치적으로 재판을 받는 사람에게 반성하라는 말이 무슨 말인가. 말이 안 되는 것"이라며 "사면을 두고 장난을 치면 안 된다"고 지적했다.

이어 사면론을 제기한 이 대표에 대해 "이것 하나 제대로 정리하지 못하면 당 대표 자격이 없는 것"이라고 꼬집었다.

야권 인사들은 사면은 대통령 권한이라며, 문재인 대통령을 향해 결단을 촉구하기도 했다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 4일 비대위 회의가 끝난 뒤 기자들과 만난 자리에서 "사면은 대통령에게 주어진 헌법상의 고유한 권한이다"라며 "대통령이 판단해서 사면해야겠다고 하면 언제든지 할 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "이 문제에 대해 다른 사람이 이러쿵저러쿵 이야기할 성격은 아니다"라고 꼬집었다.

안철수 국민의당 대표는 이날 기자회견에서 "사면은 대통령의 권한으로 문 대통령이 직접 본인의 생각을 국민에게 밝히는 것"이라면서도 "사면은 국민 통합을 위한 것이어야 하지, 선거를 목적으로 하는 것은 바람직하지 않다"고 지적했다.

이 전 대통령 최측근이었던 이재오 국민의힘 상임고문은 "한 나라 정권을 담당했던 전직 대통령들 아닌가"라며 "당사자들 입장에선 2년, 3년 감옥에서 산 것만 해도 억울한데 내보내 주려면 곱게 내보내 주는 거지 무슨 소리인가"라고 질타하기도 했다.

이 고문은 전직 대통령에 대한 사면을 단행하려면 국민적 공감대가 필요하다는 여당 지도부 결론에 대해 "뜬구름 잡는 이야기"라며 "(사면에는) 찬성도 있고 반대도 있지 않나. 찬성을 택하느냐 반대를 택하느냐는 것은 사면권자의 정치적 결단"이라고 지적했다.

이어 "이 대표는 돌다리도 두드려보고 가는 사람"이라며 "문재인 대통령과 (사면론을 두고) 사전교감이 있었을 것"이라고 주장했다.

그러면서 "우리도 정권을 잡아봤지 않나. 여당 대표가 그 정도 이야기를 할 때는 수용 여부는 제쳐두고도 청와대와 사전에 이야기를 하는 게 수순이다"라며 "사면권을 갖고 있는 사람(대통령)에게 사전에 귀띔이라도 하고 이야기를 해야지, 여당 대표가 그냥 불쑥 그런 이야기를 꺼냈다면 그것은 진짜 무모한 짓이다"라고 설명했다.

