조혜련 "교회서 예배드림~" 인증샷 올렸다 뭇매, 글 삭제

"업로드 시점 매우 부적절"

[아시아경제 김봉주 기자] 개그우먼 조혜련이 교회 예배 인증샷을 공개했다가 여론의 뭇매를 맞았다.

조혜련은 지난 3일 인스타그램에 "아름다운 교회에서 예배드림~ 복된 주일 감사합니다"라는 글과 함께 사진 두 장을 올렸다.

사진에는 교회에서 지인과 함께 포즈를 취하고 있는 조혜련의 모습이 담겼다. 조씨는 경기 용인 수지구의 한 교회 예배에 참석한 뒤 사진을 찍은 것으로 보인다. 다만 촬영 장소와 시점은 명시되지 않았다.

네티즌들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규확진자가 1000명대를 기록한 시점에서 이 같은 게시물을 올리는 건 부적절하다며 비판을 쏟아냈다.

"정부 방침을 어긴 것이냐"라는 지적도 잇따랐다. 수도권 종교시설은 사회적 거리두기 2.5단계 지침에 따라 예배·미사·법회 등을 비대면으로 진행해야 하기 때문이다.

조씨의 게시물에는 "업로드 시점이 잘못됐다", "교회가 문제다" "비대면 예배 해야 하는 것 아닌가" 등 비난 댓글이 이어졌고, 사진은 결국 삭제됐다. 조씨는 별다른 해명을 내놓지 않았다.

한편 정부는 지난 2일 코로나19 확산세를 늦추기 위해 수도권 2.5단계와 비수도권 2단계 사회적 거리두기 방침을 17일까지 2주간 연장한다고 발표했다.

