유아 전문 공부방 신기한나라 라운지, 1월 창업설명회 진행

유아교육 전문기업 ㈜한솔교육(대표이사 김인환)의 ‘신기한나라 라운지’가 1월에 전국적으로 공부방 창업설명회를 진행한다.

이번 창업설명회에서 한솔교육은 40년 교육 노하우와 경험을 바탕으로 공부방 창업 성공법과 창업혜택을 모두 제공할 예정이다.

신기한나라 라운지는 유아 전문 공부방으로 접근성이 좋아 가까운 곳에 안심하고 자녀를 보낼 수 있으며 유아의 소통능력, 협업능력, 창의력을 길러주는 미래역량 중심의 놀이 공부방이다.

신기한나라 라운지는 공부방 오픈 시 초기 회원 모집을 지원해 주며 가맹비, 보증금, 위약금 등 초기 투자비용을 없애 창업 비용 부담을 획기적으로 줄였다.

또한 85%라는 업계 최고 수준의 수수료율을 보장하고 있으며 아이 맞춤 놀이 전문가, 창의수학지도사, 영어스토리텔링지도사, 부모코칭 지도사 등 고품질 전문 교육으로 자격증 취득과정을 전액 지원하는 등 유아교육 전문 기업인 한솔교육만의 다양한 혜택을 제공하고 있다.

뿐만 아니라 공부방 창업 성공을 위해 한솔교육의 전국 200여 개의 영업조직에서 회원 모집과 홍보를 적극 지원하며 상담용 교재 및 오픈 기념품 등 300만원 상당의 초도물품과 지역별 홍보활동비도 지급된다.

신기한나라 라운지 공부방 창업 관련 자세한 내용은 홈페이지 또는 고객센터를 통해 문의 가능하다.

한편, 신기한나라 라운지 1월 사업설명회는 코로나 19로 인한 방역수칙을 준수하며 발열체크 및 감염방지를 위한 조치가 시행된 뒤에 진행된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr