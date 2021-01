이준원 작가 ‘토템시리즈’, 포르투갈 전 경제 부통령이 컬렉팅 해

- 포르투갈 유명 정치가 출신 컬렉터 ‘Nuno Encarna??o‘ 이준원 작가 작품 컬렉팅

한국의 현대미술 서양화가 이준원 작가 (Junwon Lee)가 자신의 대표 연작 ‘토템 시리즈(Totem Series)’를 포르투갈의 전 경제 부통령 Nuno Encarna??o가 컬렉팅했다고 4일 밝혔다.

Nuno Encarna??o는 포르투갈 출신의 유명 정치가이자 방송인으로 의회 경제위원회의 부통령을 역임했으며 지금은 BPI은행 RM 및 CMTV 및 Antena1 등 언론에서 시사 해설가로 활동하고 있다.

그는 전 세계 유망한 신진 작가의 작품을 수집하는 아트 컬렉팅 활동도 하고 있는 것으로 알려져 있다.

이 작가는 미국, 프랑스, 홍콩, 독일, 스페인, 오스트레일리아 등 다양한 국가의 개인 컬렉터들의 러브콜을 받고 있는 현대미술 작가로, 최근 판매되는 작품의 절반 정도는 해외 컬렉터들에게 소장되고 있어 신진 작가로서는 고무적인 일로 생각한다고 전했다.

토템 시리즈 (Totem Series)는 생의 유한함에 대한 인식과 섭리를 관통하는 스피리츄얼한 에너지를 반추상적 형태로 직관적으로 표현한 작가의 대표 연작으로, 생을 영위하는 존재들의 전장에서 만들어지는 얼룩들은 일종의 토템(Totem)과도 같아 거대하고 오래된 힘을 보는 이에게 전달한다고 작가 노트에서 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr