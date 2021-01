[아시아경제 이지은 기자] 오신환 전 국민의힘 의원이 서울시장 출마를 공식 발표한다.

오 전 의원은 4일 "71년생 오신환이 문재인 정권을 심판하고, 서울의 새로운 미래를 열기 위해 서울시장 출마를 결심했다"고 밝혔다.

그는 5일 오전 11시 국민의힘 중앙당사에서 출마 기자회견을 갖고 본격적인 서울시장 선거 레이스에 뛰어든다.

안철수 국민의당 대표가 '범야권 통합'을 외치며 서울시장 후보로 나선 가운데, 범야권에서 서울시장 후보로 꼽히는 이들만 10명이 넘는다.

